Barriere antirumore: è rivolta 

I commercianti di via Trieste scendono in campo contro l’installazione delle barriere antirumore previste nel progetto di rifacimento della strada, promosso dal Comune. Il timore è che le pannellature in vetro – alte un metro e mezzo – anziché proteggere dal rumore della ferrovia, nell’ambito del progetto del centro Intermodale, finiscano per peggiorare le condizioni ambientali della zona.

Per questo, gli operatori hanno annunciato ieri l’intenzione di incaricare un tecnico indipendente per effettuare rilievi sul livello di inquinamento atmosferico e acustico nel tratto interessato. L’obiettivo è dimostrare che la barriera «creerà un tunnel in una delle vie più trafficate della città, intrappolando lo smog e amplificando i rumori», spiegano. Durante un sopralluogo tenutosi ieri, l’assessora ai Lavori pubblici del Comune, Giulia Corda, insieme all’ingegner Mario Giannasi (progettista e direttore dei lavori) , ha incontrato sul posto una delegazione di commercianti.

Le voci degli operatori

Antonio Fancello, titolare di un’attività, non nasconde la preoccupazione: «Il Comune dovrebbe pensare prima di tutto alla salute pubblica. Queste barriere in vetro non fanno che creare un effetto cappa: lo smog resta intrappolato e il rumore aumenta per effetto risonanza» spiega. Anche Antonio Orrù annuncia battaglia: «Coinvolgeremo tecnici specializzati per misurare i livelli di emissioni e il loro impatto. Con i pannelli si crea un canale che peggiora la qualità dell’aria. Per proteggere dalla ferrovia si finisce per arrecare un danno ben più grave: migliaia di auto passano ogni giorno da qui, daremo l’incarico ad un professionista per studiare atlernative». Conciliante ma altrettanto critico Antonello Denanni: «Ci è stato detto chiaramente che i pannelli sono indispensabili per non perdere il finanziamento. Bene, ma allora li mettano nei tratti dove servono davvero, come sotto i palazzi di via La Marmora. Da noi la ferrovia è sotto di 25 metri, loro la hanno all’altezza delle finestre: serve buon senso, vogliamo una soluzione condivisa. Siamo pronti anche a una petizione e raccogliere le firme».

Sì al verde, no al vetro

Già prima di Ferragosto, l’amministrazione aveva incontrato i commercianti in Municipio, rinviando a una successiva riunione per l’assenza dei tecnici. Tecnici che ieri hanno ribadito l’impossibilità di modificare l’intervento per il rischio di perdere i fondi Pnrr. I commercianti però ribadiscono di non essere contrari al progetto in toto: «Ben vengano le aiuole, il verde, le fioriere: servono alla sicurezza e al decoro urbano. La nostra proposta alternativa è sostenibile e visivamente gradevole, oppure si trovi altro». In occasione del sopralluogo di ieri, l’Amministrazione ha invitato i commercianti ad un nuovo incontro fissato per l’11 settembre in Comune, per discutere nel merito eventuali modifiche al progetto. Forse in quell’occasione, i commercianti avranno già in mano i dati tecnici sull’impatto dell’inquinamento acustico e dell’aria.

