Barriere Anas, nuovi quesiti del giudice 

Due nuove domande per cercare di capire, anche senza la documentazione della statale 129 che Anas ha dichiarato distrutta in un allagamento, se la tragedia di Natale del 2017, costata la vita ai fratelli Francesco e Matteo Pintor, si sarebbe potuta evitare. Sono quelle fatte dal giudice di Nuoro al Ctu, ad iniziare se l’installazione di terminali delle barriere conformi alle disposizioni tecniche del 2004, capaci di assorbire urti fino a 90 chilometri orari, avrebbe cambiato le conseguenze dell’incidente, stessa domanda sull’allungamento del terminale al varco, intervento eseguito nel 2012 sul lato opposto. Gli avvocati Luigi Pisanu, Danilo Zedda e Michele Mazzette, puntano alla responsabilità di Anas. In aula sentiti anche i familiari del conducente gravemente ferito. Anas, con l’avvocato Pietro Sanna, aveva ricordato l’archiviazione del processo penale.

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