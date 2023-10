Barriera salvamotociclisti sulla litoranea 

Ieri, a Solanas, nell'ultimo tornante della litoranea Cagliari-Villasimius (Sp 17), è stata montata la prima barriera con dispositivo salvamotociclista su una strada provinciale della Città metropolitana di Cagliari. La barriera, lunga 92 metri, è stata acquistata dall’Ami (Associazione motociclisti incolumi) con i proventi del 5xmille e delle donazioni dei soci e regalata alla Città metropolitana che l’ha installata senza oneri aggiuntivi.

«I guard-rail di vecchia concezione – sottolinea Michele Vacca, referente dell’associazione per la Sardegna – sono pericolosissimi: lo spazio fra barriera e strada non protegge i motociclisti che in caso di incidenti possono cadere da ponti e cavalcavia o impattare sul paletto di sostegno, che provoca ferite gravi e mutilazioni anche in caso di incidenti altrimenti lievi. Quella installata sulla Sp 17 rende più sicuro per i motociclisti il tratto più pericoloso della litoranea». (red. prov.)

