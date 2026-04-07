Barriera o ponti per il rio San Girolamo? 

La messa in sicurezza del Rio San Girolamo al centro del dibattito politico a Capoterra. Tante le proposte e altrettanti gli scontri sulla possibile costruzione di un attraversamento che garantisca sicurezza ed estetica alla comunità di Poggio dei Pini. L’obiettivo per tutti è di dare alla località una soluzione definitiva capace di ridurre il rischio in caso di piena. Gli episodi del 2008 e del 2018 suonano da campanello d’allarme: nel mirino la proposta del presidente del Consiglio comunale Franco Magi, che prevede l’installazione di una barriera automatica con chiusura della strada durante le allerte; diverse invece le proposte dell’associazione Poggini per Poggio che rilanciano invece soluzioni strutturali: tre ponti separati lungo il rio oppure due attraversamenti più lunghi e sopraelevati, per consentire il deflusso delle acque senza interferenze con la viabilità. Il tema era già stato affrontato nel convegno organizzato nel novembre 2025, con la partecipazione di tecnici ed esperti. Dal confronto era emersa la necessità di completare gli interventi di messa in sicurezza del bacino, scongiurando una possibile diminuzione, e una sicurezza maggiore all’altezza della Strada 51 dove, oltre al rio San Girolamo, si uniscono gli alvei del rio Santa Barbara e del rio Is Tintionis.

La proposta

Franco Magi, presidente del Consiglio comunale di Capoterra e storico residente della zona, spiega che la soluzione potrebbe essere il ponte vicino all’hydrocontrol: «Davvero non comprendo quale viadotto immaginario da 15 milioni di euro possa essere realizzato nella coda del lago di Poggio dei Pini, ove insiste un duplice vincolo di tutela paesaggistica. Qualsiasi viadotto distruggerebbe lo splendido territorio, ma sarebbe anche inutile posto che poche centinaia di metri più a monte, nell’hydrocontrol, è stato già approvato un ponte in grado di assicurare la via di entrata e di fuga in sicurezza della parte alta della città-giardino di Poggio dei Pini».

La minoranza

Dai banchi della minoranza si è espresso l’ex sindaco di Capoterra Francesco Dessì, che sottolinea l’importanza dell’opera: «Il ponte è necessario per la sicurezza dei cittadini, naturalmente dando spazio anche all’estetica, essendo Poggio dei Pini un compendio molto importante dal punto di vista naturalistico. Non ci dobbiamo dimenticare quello che accadde nel 2008. Ci furono quattro vittime di cui due proprio a poca distanza da dove è previsto il ponte»

L’associazione

«Non possiamo permettere che la sicurezza dell’intera comunità di Capoterra e dei residenti di Poggio venga sacrificata sull'altare della propaganda o di strumentalizzazioni politiche volte solo a cercare facile consenso - rimarca Pierpaolo Nurchis, presidente dell'associazione Poggini per Poggio - Le soluzioni progettuali attuali sono il frutto di un’evoluzione tecnica che ha superato i vecchi schemi di dieci anni fa proprio per garantire il minor impatto ambientale possibile e la massima tutela dell’incolumità pubblica. La nostra priorità è una soluzione moderna, sicura e sostenibile che garantisca la viabilità e la protezione dei cittadini, senza cedere a logiche di fazione che nulla hanno a che fare con il bene comune».

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