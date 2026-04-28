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Allergologia
29 aprile 2026 alle 00:19

Barriera cutanea, le nuove strategie 

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Come affrontarla?

La dermatite atopica, malattia infiammatoria cronica frequente ed in aumento, presenta prurito intenso, secchezza, impatto sulla qualità di vita. La crescita dei casi è legata a cambiamenti climatici, inquinamento, stile di vita urbano, ridotta esposizione microbica, fattori psicosociali. La dermatite atopica è il primo passo della marcia allergica che può portare ad asma, rinite, allergie alimentari. Sono emerse nuove strategie che affrontano il deficit di barriera cutanea, le alterazioni del microbioma, le risposte anomale del sistema immunitario. Nelle forme lievi è fondamentale l’idratazione cutanea, nelle gravi le terapie biologiche hanno rivoluzionato la gestione della dermatite.

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