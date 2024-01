Barriera centrale sulla Sp2, operai al lavoro da lunedì 

È iniziato il conto alla rovescia: dall'inizio della prossima settimana nella Sp2, diventata tristemente nota come strada della morte (12 decessi nel corso del 2023), comincerà la posa della segnaletica da cantiere e dei blocchi in cemento tipo new jersey a formare una barriera di mezzeria nel tratto a quattro corsie fra Carbonia e Villamassargia. L’appalto da 7 milioni indetto dalla Provincia è stato vinto da un consorzio di ditte con a capo un’impresa di Piacenza: «Si sarebbe dovuto iniziare ieri – spiega il commissario dell’ente intermedio Mario Mossa – ma si è preferito concentrare l’avvio degli interventi nella stessa giornata. Lunedì prossimo verrà collocata la segnaletica e contestualmente giungerà il carico di blocchi di cemento da posizionare».

Partendo dalla frazione di Barbusi (Carbonia), saranno posati 350 metri di blocchi al giorno per circa 15 chilometri sino a Villamassargia, nelle cui vicinanze sono ripresi tre giorni fa i lavori di rifacimento del manto danneggiato. L’intervento fa parte di un appalto da 1,3 milioni stanziati dalla Provincia. La maggior parte degli incidenti mortali avvenuti nel 2023 è stato riconducibile a invasioni di corsia.

