Barricati in casa per sfuggire al figlio  

Da alcuni mesi rendeva impossibile la vita dei genitori, con minacce e richieste di soldi da utilizzare probabilmente per comprare alcol e stupefacenti. Protagonista un giovane di 31 anni, disoccupato, incensurato. Le vittime, la mamma casalinga e il padre autista, entrambi 57enni, erano arrivati a chiudersi in casa per sfuggire all’aggressività del giovane. Fino alla richiesta d’aiuto arrivata al 112: i carabinieri della stazione di Sestu lo hanno arrestato con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia. Coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, i militari della Stazione di Sestu, giunti tempestivamente a casa della coppia, avrebbero trovato il giovane in evidente stato di agitazione, riuscendo a calmarlo e a riportare la situazione alla calma, evitando che la vicenda degenerasse ulteriormente. Accompagnato in caserma, l’indagato è stato arrestato per minacce ed estorsione e il magistrato ne ha disposto il trasferimento al carcere di Uta dove stamattina potrebbe essere interrogato.

La storia

L’arresto rappresenterebbe l’epilogo di una lunga e difficile vicenda familiare: da tempo, infatti, i genitori del giovane avevano tentato di gestire la situazione con il supporto di tutta la rete assistenziale e con l’aiuto dei carabinieri della locale stazione, ai quali si erano più volte rivolti per segnalare una situazione diventata per loro insostenibile. Ma anche per cercare una soluzione che non implicasse la formalizzazione della denuncia.

Ma tutto è stato inutile. Nonostante i ripetuti tentativi di sostegno, le condotte violente del giovane si erano progressivamente fatte sempre più insidiose, costringendo i familiari a vivere in uno stato di paura costante, al punto da dover spesso chiudersi a chiave in camera per riuscire a dormire la notte.

L’epilogo

Disperati e ormai privi di alternative, i genitori hanno infine deciso di chiedere l’intervento dei carabinieri dopo essere rimasti vittime dell’ennesima escalation di violenza, e hanno così posto fine a un lungo periodo di tensione e anche di comprensibile sofferenza. Il disoccupato, dopo le formalità di rito in caserma, è stato accompagnato nella Casa circondariale di Uta, come disposto dall’autorità giudiziaria che è stata informata della vicenda dai carabinieri della Stazione di Sestu.

