Barricate in difesa del filindeu 

Il tema appassiona, alimenta le discussioni. D’altronde, quando si parla di filindeu il nuorese medio alza le barricate, appare poco malleabile o incline alle imposizioni, soprattutto se in arrivo dalla Capitale. «Il collega di Solarussa, con ristorante a Roma, non si può appropriare di niente», sentenzia Silverio Nanu, storico ristoratore e da sempre grande estimatore della pasta barbaricina, immancabile nel menù della sua attività: «Il filindeu fa parte della nostra storia, è di tutti, figuriamoci se può diventare un marchio da registrare». Luca Mura, dal cuore del Lazio, ribadisce: «Ho registrato il “Filindeu dolce”, una mia creazione del 2018. Non c’entra nulla con la tradizione». Anna Gardu, la maga dei dolci artistici, smonta pure questa tesi: «Una versione dolce del filindeu era già stata creata nel 2012. Dunque, Mura non ha inventato nulla».

Botta e risposta

A Nuoro la voce corre, rimbalza tra i locali e diventa oggetto di dibattito soprattutto tra gli addetti ai lavori. In quelle cucine ai piedi dell’Ortobene dove “I fili di Dio” - come amava chiamarli Grazia Deledda - sono di casa e tra i piatti più gettonati, innanzitutto nella loro versione classica con brodo di pecora e formaggio primo sale. Franco Fenu, ristoratore da una vita e chef navigato, fa spallucce e afferma serafico: «Marchi e certificazioni non servono a nulla, ancora di meno in un mondo come quello attuale. Basti pensare che c’è gente oggi che riesce a copiare alla perfezione pure le automobili di lusso, figuriamoci un piatto». Fenu prosegue, svela un aneddoto: «In una serata del 2012, proprio nel mio ristorante, abbiamo preparato il filindeu in tutti i modi. Dolce, salato, colorato. Addirittura, nella casa di Grazia Deledda avevamo preparato il “Filindeu frattau”, singolare versione del più noto “Pane frattau”». Franco Fenu non dà troppa importanza alla vicenda, adopera l’ironia: «A me sembra che questo collega abbia scoperto l’acqua calda».

Esclusività

«Nel 2018 ho pubblicato sui social il mio “Filindeu dolce” - ripete come un mantra lo chef e ristoratore 46enne, Luca Mura -. Era fatto con semola, acqua, sale e strutto. Poi, fritto e completato con la ricotta e la pompìa di Siniscola. Il mio prodotto non c’entra nulla con quello classico. È una cosa diversa, il nome è uguale ma gli ingredienti e la preparazione sono differenti. Ho registrato il marchio solo per tutelare la mia creazione».

Anna Gardu, fedele alla sua teoria («si può registrare l’innovazione ma non la tradizione») sfoglia l’album dei ricordi e puntualizza: «Mi dispiace contraddire il ristoratore, però ricordo molto bene la serata del 2012 in un ristorante di Nuoro, visto che era stata organizzata da me. C’era anche Paola Abraini (la custode della pasta barbaricina, ndr ), il menù prevedeva pure un dolce a base di filindeu fritto, con la pompìa e cosparso di miele». Silverio Nanu e Anna Gardu concludono: «Il filindeu è di tutti, non servono e non possono esistere marchi. È un patrimonio di Nuoro».