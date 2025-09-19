Barricate ad Alghero: «Capo Caccia non sarà un parco industriale» 

Le torri del vento che incombono sul mare di Alghero sono quelle della Sardinia North West: 27 strutture a forma triangolare, alte oltre 300 metri, ciascuna con due aerogeneratori, in un’area marina di 382 chilometri quadrati al largo di Capo Caccia. La Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza di interdizione valida fino al 30 ottobre, per consentire i sondaggi geologici propedeutici alla costruzione del parco eolico offshore della multinazionale svedese. «Siamo pronti alle barricate», hanno avvertito i presidenti delle commissioni consiliari Urbanistica e Ambiente, Emiliano Piras e Christian Mulas, che ieri hanno convocato una seduta congiunta a Villa Maria Pia proprio per ribadire la loro indignazione e rabbia e coinvolgere la comunità locale.

Clima teso

C’erano anche il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessore regionale all’Urbanistica Francesco Spanedda, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, i vertici del Parco di Porto Conte e il comandante della Capitaneria di Porto di Alghero, Gianluca De Luca. Il clima era teso, con cittadini, associazioni e operatori economici che hanno espresso la loro preoccupazione. «Non siamo contrari alla transizione energetica – è stato ribadito – ma questa non può avvenire sacrificando il nostro paesaggio e la nostra identità. Non si può trasformare Capo Caccia in sfondo di un parco industriale». A stento si è riusciti a contenere il pubblico, agitato dall’idea di vedere il mare di Alghero e le sue coste devastate da cavidotti, infrastrutture e interventi invasivi. «Il progetto è stato calato dall’alto, senza alcun coinvolgimento democratico e senza che siano noti i reali impatti ambientali, paesaggistici ed economici. La nostra comunità non può essere ignorata, né umiliata», hanno detto i presidenti di commissione.

Danni ambientali

La contrarietà è totale e motivata. Non è solo questione estetica: si teme per la fauna marina, per la pesca, per il turismo e per l’equilibrio fragile di un’area che vive di natura e bellezza. Il sospetto, ribadito più volte, è che i vantaggi economici vadano altrove, mentre ad Alghero resterebbero soltanto i danni. Ne è convinto anche il primo cittadino. «Al momento non c’è alcun motivo per dire sì ad un progetto di questo tipo, – ha chiarito Cacciotto – non c’è alcuna ricaduta benefica per il nostro territorio. I cavi, invece, una volta arrivati a terra, andrebbero a impattare con dune sabbiose, uliveti e il nostro centro storico».

L’assessore Spanedda ha assicurato che la Regione sta seguendo con grande attenzione tutti i piani off-shore e sta conducendo una battaglia in Ministero per tentare di allontanare le centrali dalle linee di costa. «In ogni caso – ha precisato - le prospezioni in corso nel mare di Alghero non implicano necessariamente l’autorizzazione al progetto». Il componente della giunta regionale ha anche aggiunto che nel nord della Sardegna non ci sono aree idonee.

Il Parco

A lanciare uno degli allarmi più forti è stato il presidente del Parco di Porto Conte, Emiliano Orrù, che ha richiamato l’attenzione sui rischi concreti per la biodiversità: «Le pale eoliche off-shore sorgerebbero proprio lungo le rotte migratorie e le zone di foraggiamento di specie già minacciate, come gli uccelli delle tempeste, la berta maggiore e il falco pescatore. Parliamo di presenze rare, che rischiano di scomparire», senza contare che i cavidotti sottomarini attraverserebbero vaste praterie di posidonia. Il dibattito si è chiuso con un impegno: la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto.

