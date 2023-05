Barrali nel segno dei gemelli 

I tre bambini sono venuti al mondo grazie alla procreazione medica assistita. «Non è stata una passeggiata – racconta Luca – la nostra è stata una scelta precisa, arrivata dopo una lunga riflessione. Mia moglie ha patito molto in questi mesi ma ha affrontato il percorso con serenità e grande determinazione. Anche lei è ancora in ospedale con i bambini, si sta riprendendo dopo la fatica di questi giorni. La procreazione assistita per molti è ancora un tabù. Per me è invece è uno strumento che rafforza la coppia».

«Amelia, Paolo, Matteo stanno bene. Il loro arrivo è una gioia immensa, rafforzata dal lungo percorso che abbiamo dovuto affrontare per poter avere dei figli. I bambini dovranno stare ancora qualche giorno in ospedale poi, finalmente, li porteremo nella nostra casa di Barrali». Luca Russomando è un uomo felice. Sua moglie Monica, venerdì scorso, ha dato alla luce tre gemelli: un evento eccezionale per il paese della Trexenta, centro agricolo di 1.100 anime, dove nessuno ricorda un parto trigemino.

La sorpresa

«È stata una sorpresa anche per noi – racconta il neo papà – all’inizio si pensava a due gemelli, poi i dottori ci hanno comunicato la presenza di un terzo embrione. Non abbiamo preso in considerazione nemmeno per un attimo la possibilità di procedere a un’embrio-riduzione per rendere più facile e sicura la gravidanza. Un dono così va preservato ad ogni costo».

I tre bambini sono venuti al mondo grazie alla procreazione medica assistita. «Non è stata una passeggiata – racconta Luca – la nostra è stata una scelta precisa, arrivata dopo una lunga riflessione. Mia moglie ha patito molto in questi mesi ma ha affrontato il percorso con serenità e grande determinazione. Anche lei è ancora in ospedale con i bambini, si sta riprendendo dopo la fatica di questi giorni. La procreazione assistita per molti è ancora un tabù. Per me è invece è uno strumento che rafforza la coppia».

La festa

Il lieto evento è stato salutato con gioia da tutta la comunità di Barrali che da un anno ha accolto Luca e Monica: «Mia moglie ed io siamo due insegnanti della scuola primaria. Per 5 anni abbiamo vissuto a Desulo dove siamo stati trattati come figli. Lo scorso anno abbiamo deciso di trasferirci a Barrali, un paese tranquillo ed accogliente dove vogliamo far crescere i nostri bambini».

I primi due

La nascita dei tre gemelli è arrivata a soli tre mesi distanza da un altro parto plurimo a Barrali: il 9 febbraio a venire alla luce erano stati i fratellini Riccardo e Alessandro Casu nati da una giovane coppia di sarti, Daniela Melis e Fabio Casu: «Appena ci hanno comunicato che erano due gemelli siamo rimasti scioccati – racconta Daniela – ma poi ci siamo detti: siamo giovani, meglio ora e subito. Certo, oggi crescere dei figli non è facile ma è una responsabilità che affrontiamo con gioia».

I numeri

Un bel contributo anche quello di Daniela e Fabio all’incremento della natalità in un piccolo paese che deve fare i conti con lo spopolamento: nei primi mesi del 2023 i nuovi nati a Barrali sono sei. Un trend positivo, in linea con quello dello scorso anno con 14 nascite all’attivo (8 maschi e 6 femmine). «I dati sono in crescita – afferma il sindaco Fausto Piga – nel biennio 2020/2021, le nascite erano state 13. In un piccolo comune come il nostro dove tutti siamo amici, se non parenti, l’arrivo di un bimbo è una festa per tutta la comunità».

A pesare sulla scelta delle coppie non sono stati gli incentivi messi a disposizione dalla Regione per favorire la natalità nei piccoli comuni (assegno di 600 euro per ogni nuovo nato e contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa) che comunque rappresentano un’importante opportunità per le giovani coppie. «La paternità è una scelta che va oltre – dice Luca Russomando – bene gli incentivi ma per favorire le nascite serve altro. In Italia siamo molto indietro sul fronte degli asili aziendali e dei servizi per i genitori che lavorano. Per fare figli bisogna essere spregiudicati ma ne vale sempre la pena».

