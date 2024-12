Barracello rimosso dalla compagnia: c’è il ricorso al Tar 

Per sapere se il barracello allontanato dalla compagnia di Simaxis potrà far parte ancora del gruppo ora bisognerà attendere la decisione del Tar. E per costituirsi in giudizio ora l'amministrazione comunale dovrà sborsare risorse dal bilancio comunale.

Tutto è iniziato la scorsa estate, quando uno dei barracelli aveva postato sui social diverse fotografie di rifiuti sparsi nel paese, scatti che non erano piaciuti al comandante della compagnia e nemmeno al sindaco Giacomo Obinu. Motivo per il quale quest’ultimo decise di allontanarlo subito dalla compagnia.Il barracello però presentò ricorso. Il Consiglio comunale lo scorso 30 settembre portò in aula la vicenda, anche se fin da subito il sindaco aveva dichiarato che non avrebbe accettato per nessuna ragione il reintegro del barracello per il mancato rispetto di alcune regole. Il ricorso presentato dai legali, che avevano impugnato la deliberazione di Giunta dello scorso 8 agosto avente come oggetto “Presa d'atto motivazioni presentate dal Capitano ai fini della esclusione di un membro dalla Compagnia Barracellare”, durante il Consiglio comunale venne respinto. Decisione presa all’unanimità.

Per il Comune però la vicenda non si chiude. È di pochi giorni fa infatti la comunicazione al Consiglio del ricorso al Tar contro il Comune di Simaxis. Con il ricorso il barracello chiede l’annullamento degli atti adottati e il reintegro nella compagnia. Il Comune ora si dovrà costituire in giudizio e avrà quindi dei costi, circa 5 mila euro. «Risorse che si potevano utilizzare per altro - commenta il sindaco Giacomo Obinu - e che verranno sottratte alla popolazione. Se poi il Tar mi obbligherà a inserire il barracello all’interno del gruppo sarà fatto. Le regole però vanno rispettate. La compagnia è una costa dell'amministrazione». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA