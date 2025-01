Barracelli, una donna comandante 

È una delle pochissime in Sardegna e l’unica nella provincia di Oristano: Anna Malica è stata nominata capitano dei barracelli di Siamaggiore. Una donna alla guida della compagnia che nel paese manca da sessant'anni. La nomina è avvenuta con una delibera di Consiglio. «Sono grata e orgogliosa - racconta - Non vedo l’ora di scendere in campo per difendere il territorio». Anna Malica, 50 anni, la mattina lavora in un albergo della zona e la sera invece accudisce gli animali dell'azienda di famiglia. Arriva da Santu Lussurgiu dove da 13 anni opera come barracella. Ora cambia zona e incarico.

La scelta

«Alcuni mesi fa, dopo aver saputo che il Comune di Siamaggiore voleva istituire nuovamente la compagnia barracellare ho deciso di candidarmi assieme a degli amici - racconta - Una volta chiusa la candidatura c’è stata la votazione per eleggere il comandante, che per legge deve aver fatto il barracello almeno per 5 anni. Il gruppo all’unanimità ha fatto il mio nome. Per me è stata una sorpresa inaspettata e tanto gradita. Una nuova esperienza con compagni nuovi e in un territorio diverso dal mio, con altre problematiche». Un incarico di prestigio ma anche di grande responsabilità che Anna Malica promette di affrontare con il massimo della disciplina. Lei a luglio del 2021 era scesa in campo per domare il mega incendio innescato tra Bonarcado e Santu Lussurgiu. «Non conosco il territorio della mia nuova sede ma le problematiche sì, come ad esempio l’importanza di contrastare gli incendi soprattutto in estate e l'abbandono dei rifiuti nelle campagne. Metterò in campo sia la mia esperienza ma anche tutto ciò che ho imparato nel posto in cui sono nata e vivo. Sarà un lavoro di squadra, nessuno vuole primeggiare, anzi».

Il Comune

La nuova compagnia scenderà in campo subito dopo il giuramento. «Dopo aver deliberato la nomina di Anna Malica abbiamo invitato tutta la documentazione a Regione e prefettura – spiega il sindaco Davide Dessì - Ora attendiamo l’esito dell’analisi della documentazione e poi ci sarà la costituzione ufficiale. Per tutti noi è una grande soddisfazione avere come comandante una donna». Da quando il Comune ha aperto il bando si sono presentati in tutto 19 cittadini: «La scelta della compagnia barracellare nasce dall'esigenza di un presidio maggiore del territorio e delle campagne. Ma anche per contrastare l'emergenza incendi. Avere un pronto intervento – conclude – sarà di grande aiuto».

