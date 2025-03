«Barracelli, tariffe troppo basse» 

Tariffe troppo basse, barracelli a rischio paralisi. Gli importi vanno dai 12 euro per un ettaro coltivato a seminativo o a carciofi ai 22 per le coltivazioni più pregiate e a più alto rischio di ruberie e danneggiamenti, come i frutteti. Se i diritti dovuti dai proprietari terrieri alla compagnia barracellare per i controlli non saranno aumentati l’attività dei cosiddetti poliziotti di campagna di controllo delle campagne è a forte rischio. «Trovo corretto adeguare l’ammontare dei diritti portandoli a una cifra fra che ci permetta di continuare il nostro servizio», dice Fabrizio Demontis, capitano della Compagnia barracellare di Serramanna. A sollevare la questione è stato il consigliere di minoranza Carlo Pahler con una mozione presentata in Aula. «Le tariffe attualmente in vigore per i compensi e i diritti di assicurazione della Compagnia barracellare sono vetuste e non più adeguate alle esigenze economiche e sociali attuali, e in caso di richiesta di risarcimento danni da parte degli agricoltori, la Compagnia non riesce a coprire integralmente gli importi dovuti, compromettendo così l’efficacia del sistema», scrive Pahler nel documento che punta ad impegnare il Consiglio comunale di Serramanna, il sindaco Gabriele Littera e la sua Giunta a «promuovere una revisione delle tariffe dei compensi e dei diritti di assicurazione spettanti alla Compagnia per adeguarle al contesto attuale e alle reali esigenze del territorio».

L’impegno

«L’ultimo adeguamento risale a quattro anni fa, ma l’importo tra i 12 e i 22 euro a seconda della coltura è comunque il risultato di un aumento minimo calcolato su una base che risale alla notte dei tempi», riprende Demontis, che da due anni guida i 28 barracelli di Serramanna. «Noi non siamo compagnia di assicurazione, ci interessa solo mantenere l’operatività che ci vede impegnati notte e giorno nel controllo delle campagne, mettendo a rischio la nostra stessa sicurezza personale». Sullo sfondo dell’adeguamento delle tariffe dovute ai barracelli si staglia anche il grave fenomeno dei proprietari dei fondi morosi. «La percentuale degli utenti che non pagano i diritti è superiore al 50 per cento», spiega Demontis.

