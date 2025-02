Barracelli, si è dimesso il capitano 

Una lettera di dimissioni inviata al commissario straordinario del Comune, Giovanni Pirisi, al comandante della polizia Locale Massimiliano Zurru e al Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro. È quella che ha firmato il capitano della compagnia Barracellare di Nuoro, Lallo Manca. Il motivo del suo addio, ufficialmente, è quello delle classiche «questioni personali». Motivazioni confermate ieri dallo stesso Manca, che aveva prestato giuramento nel settembre del 2023 davanti all’allora sindaco Andrea Soddu. Al suo posto a guidare la Compagnia barracellare di Nuoro è il tenente Francesco Cirino, designato dall’assemblea della Compagnia. Un cambio generazionale.

L’addio di Lallo

Nessuna voglia di parlare. Nella sua armeria in piazza Vittorio Emanuele, Lallo Manca accoglie tutti. Dispensa suggerimenti lavorativi su caccia, armi e non solo. Chiacchiera con i tanti amici che passano a trovarlo solo per un saluto. Ma sul motivo delle sue dimissioni è ermetico: «questioni personali» dice confermando la notizia. Il Capitano ha firmato la lettera di addio già da dicembre, ma ancora l’amministrazione dopo due mesi non ha accolto ufficialmente le sue dimissioni. Ma formalmente alla giuda della compagnia che oggi può contare su 24 barracelli, adesso c’è Cirino, nominato dall’assemblea, e in attesa della nomina del nuovo capitano che sarà fatta da parte del prossimo Consiglio comunale. Un passaggio generazionale. La Compagnia, con le dimissioni di Manca, perde comunque un capitale enorme di esperienza. Gerardo Manca, conosciuto da tutti come Lallo, era stato nominato nel luglio del 2023 dal Consiglio comunale, dando formalmente nuova vita alla compagnia barracellare che a Nuoro era esistita già dall’800 ma da anni non era più attiva. Il Comune l’aveva ricostituita per vigilare nell’agro.

La compagania

Attualmente la compagnia conta 24 effettivi, tutti agenti di pubblica sicurezza, che possono quindi girare anche armati. Attiva dallo scorsa estate quando ci furono i giuramenti dei primi agenti, la Compagnia nelle sua istituzione avrebbe dovuto contare 45 agenti, e ora sta redigendo il primo bilancio, mentre attende l’accreditamento dalla Regione nel portale Sardegna Autonomie per poter accedere ai contributi come le altre compagnie dell’isola.

Sede provvisoria

Per ora l’operatività è garantita dalla sede ricavata in due salette che il Comune di Nuoro ha destinato ai barracelli nello stabile di Carta Loy, dove però nelle ultime giornate non sono mancati i disagi per le infiltrazioni di pioggia. Ma questo non ha scoraggiato i barracelli che, dotati di due auto (e in attesa da tempo di una terza vettura, una Tiguan), nelle ultime settimane hanno già intensificato un pattugliamento dell’agro, e giovedì scorso hanno avviato anche la prima pattuglia notturna. Un supporto in più nel controllo del territorio, nel contrasto al bracconaggio e ai reati nelle campagne della città.

