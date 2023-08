Barracelli, si dimette il comandante  

Si dimette il comandante dei barracelli Paolo Boi “per motivi personali” e la compagnia passa in mano a Daniele Battaglia, il vicecomandante già alla guida degli agenti nel 2020. È l’ultimo colpo di scena all’interno di una compagnia che sembra non avere pace ma che adesso dovrebbe diventare operativa a tutti gli effetti grazie anche alla convenzione appena firmata con il Comune di Muravera.

Le valutazioni

«Andiamo avanti con Battaglia - ha sottolineato il sindaco Salvatore Piu - è una persona che ha entusiasmo e poi a ottobre valuteremo se procedere alla nomina di un nuovo comandante o, in base ai risultati raggiunti, andare avanti con Battaglia». Ufficialmente Piu non commenta le dimissioni di Boi, sarebbero emerse però delle divergenze di vedute tra lo stesso Boi e il primo cittadino sul modo di condurre la compagnia. In base ai documenti l’ex comandante ha prima comunicato la sua assenza dal servizio sino al prossimo 30 settembre (da qui la delibera della Giunta per il primo via libera al vicecomandante Battaglia) poi - nei giorni scorsi - ha rassegnato le dimissioni.

Il lavoro

E proprio mercoledì sera in occasione del carnevale estivo - circa trentamila presenze - Battaglia ha coordinato i suoi uomini e quelli delle compagnie barracellari di Sarroch, Selargius e Maracalagonis durante il servizio di sicurezza garantito in primo luogo dalla polizia locale e dai carabinieri. Adesso via alle operazioni previste dalla convenzione con il Comune: «Dovranno effettuare - chiarisce il sindaco - vari servizi di protezione civile e rappresentare una sentinella importante nel controllo del territorio, in particolare per quanto riguarda la lotta ai cafoni che abbandonano i rifiuti nelle località turistiche».

Il Comune

Ventimila euro il contribuito annuo alla compagnia barracellare che viene erogato da parte dell’amministrazione comunale «per una funzione di salvaguardia del patrimonio dei beni del Comune - viene riportato nella delibera di Giunta - sia fuori dalla cinta urbana che all'interno della stessa». Fondamentale, inoltre, prosegue il documento, «la collaborazione con la polizia locale nello svolgimento di attività istituzionali proprie e in occasione di particolari manifestazioni che possono comportare pericolo per l'incolumità pubblica» come, appunto, il recente carnevale estivo. Undici, al momento, i barracelli in carica. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivarne altri otto. Previsto anche un nuovo bando per altri reclutamenti.

