«Barracelli preziosi, vietato arrendersi» 

«Siamo con i barracelli». Dopo l’attentato di giovedì notte, arriva la presa di posizione dell’opposizione consiliare. Il gruppo di minoranza interviene sul grave episodio che ha visto distrutto il pick-up in dotazione alla compagnia di Gairo, esprimendo «la più ferma e totale vicinanza» alla compagnia e solidarietà ai barracelli.

«Vogliamo sottolineare con forza quanto il loro servizio sia fondamentale e insostituibile per la nostra comunità: ogni giorno, con spirito di sacrificio e profondo senso di servizio per il territorio, garantite un presidio costante di prevenzione e sicurezza che fa bene a tutti noi». In attesa che i carabinieri della compagnia di Jerzu facciano luce sull’accaduto, l’invito del gruppo di minoranza, guidato da Francesco Carta, è chiaro: «Incoraggiamo i barracelli a proseguire nel loro prezioso lavoro con la dedizione e il coraggio che li hanno sempre contraddistinti».

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