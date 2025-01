Barracelli, Pistis resta alla guida 

Tre anni fa Pier Paolo Pistis era stato nominato capitano dei barracelli di Villasor, ora è stato riconfermato insieme a tutto il corpo per un altro triennio dall’amministrazione sorrese. «La gente deve tornare a vedere la compagnia barracellare come degli alleati», aveva dichiarato quando aveva accettato l’incarico. E oggi? «Oggi abbiamo una squadra in crescita, pronti alle nuove sfide», dichiara. «Quando sono arrivato eravamo in 10 circa. Oggi siamo 25 e nel prossimo futuro entreranno nuovi barracelli, arrivando a 30. Una squadra composta da molti giovani, molti studenti».

Ma quali sono le sfide per il futuro? «Il fuoco estivo è il nostro principale nemico», spiega ancora il capitano. «Ma in questa stagione dovremmo avere anche nuovi mezzi, oltre a nuove forze. Saremo pronti a intervenire anche in modo più incisivo». I barracelli svolgono inoltre diverse azioni di prevenzione: dalla sicurezza durante le feste fino ad alcuni controlli nelle campagne. «Tutt’ora passiamo a controllare la zona dell’ex zuccherificio». Pistis chiude: «Ho trovato a Villasor delle persone splendide con cui collaborare, dal sindaco Massimo Pinna, passando per l’amministrazione, carabinieri e polizia municipale. Ora al lavoro». (m. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA