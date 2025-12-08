Barracelli, Pau è il comandante per la settima volta 

«Questa è l’ultima volta, largo ai giovani». Salvatore Pau, 67 anni, riconfermato per il triennio 2025-2028 comandante della Compagnia barracellare di Sanluri, dà l’ultimatum: «Iniziamo a preparare il sostituto, per il triennio 2028-2031 non contate su di me, resterò come volontario finché ne avrò la forza. Non sarò certo io a interrompere i 150 anni di vita della nostra associazione».

Fra applausi, congratulazioni e soprattutto ringraziamenti, il Consiglio comunale ha rinnovato il direttivo dei barracelli, l’elezione si è svolta a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dalla normativa, e si è conclusa con l’approvazione unanime dell’Aula. Dopo 18 anni di servizio, per la settima volta consecutiva Pau ha ottenuto la fiducia dei consiglieri, la nomina sarà formalizzata col decreto del sindaco, Alberto Urpi, cui seguirà il provvedimento di riammissione in servizio. Al suo fianco ci saranno i segretari Paolo Floris ed Efisio Lampis; 4 sergenti, Giuseppe Usai, Antonello Fenu, Sergio Mandis e Roberto Carta; 2 tenenti Matteo Mocci e Piero Cocco. «Apprezzo – ha detto Pau in Aula – la fiducia, la stima e l’affetto nei miei confronti. Ricordo che tre anni dissi che sarebbe stato l’ultimo mio sì all’incarico, mi è stato chiesto di restare per dare una mano a formare il successore. Scusate se mi ripeto, la responsabilità di un gruppo non può essere delegata a vita alla stessa persona. Guardo con fiducia i giovani che fanno parte della nostra famiglia, da poco anche le donne, una già operativa, due aspiranti». Puntuali i ringraziamenti di Urpi: «Il vostro impegno è fondamentale per la sicurezza rurale, nella prevenzione degli incendi e nel supporto all’amministrazione. Presenti durante piccoli e grandi eventi che si svolgono in città. Un valore aggiunto nel supporto alla cittadinanza, in collaborazione con le forze dell’ordine».

