31 ottobre 2025 alle 00:15

Barracelli, nuovo comandante: Pietro Mura lascia dopo 23 anni 

Dopo 23 anni cambio alla guida della compagnia barracellare di Villamar. Il nuovo comandante, Carlo Pusceddu, succede al veterano Pietro Mura, 75 anni.Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la designazione del nuovo capitano, che al termine della seduta ha prestato giuramento davanti al sindaco Gian Luca Atzeni e ai testimoni.

«Dopo oltre vent’anni di onorato servizio – ha dichiarato il sindaco – Piero Mura cede il posto a Carletto Pusceddu. Al primo va il ringraziamento dell’amministrazione per il prezioso lavoro svolto, e al nuovo capitano l’augurio di buon lavoro nel segno della continuità e del rinnovamento».

Soddisfazione anche dall’opposizione: «Buon lavoro a Pusceddu e un sentito grazie a Mura per l’impegno e la dedizione mostrati in questi anni», asserisce Valerio Porcu.

«Sono orgoglioso di guidare la compagnia barracellare di Villamar – ha dichiarato Pusceddu – e farò tutto il possibile per il bene del territorio, ringraziando di cuore il mio predecessore per l’esempio e la collaborazione».

La Compagnia barracellare, presidio storico di vigilanza rurale e protezione civile, continuerà ad assicurare pattugliamenti, supporto antincendio e tutela del patrimonio comunale. Sui social, sotto il post del Comune, una pioggia di interazioni e commenti ha augurato un buon lavoro al nuovo comandante, rinnovando fiducia nel corpo. (g. g. s.)

