Barracelli, nominato il segretario 

La compagnia barracellare ha un nuovo segretario. Si tratta di Antonio Ruggiu, nominato recentemente dalla Giunta comunale e chiamato ad affiancare in questo ruolo il capitano Salvatore Porcu e il suo vice tenente Giovanni Antonio Baragone. Guidano il nucleo di polizia rurale, braccio operativo dell’amministrazione comunale in diversi compiti e servizi. Da sottolineare come la compagnia abbia un grande valore aggiunto per una numerosa presenza femminile.

L’importanza del ruolo della compagnia barracellare è evidenziata dal vicesindaco Federico Ledda. «Oltre ai compiti istituzionali - afferma- per il Comune in collaborazione con le altre forze in campo, prestano servizio durante le attività di protezione civile. Non solo per l'antincendio boschivo ma anche per emergenze di rischio idrogeologico. Guidati dalla polizia municipale operano sulle verifiche e il contrasto all'abbandono dei rifiuti». Avvicinandosi la stagione primaverile e poi quella estiva il compito dei barracelli si rivela particolarmente prezioso per il controllo del territorio, quando è più massiccia la presenza di turisti e visitatori in città e a Bosa marina. Una azione importante è legata ad arginare il grave fenomeno delle discariche abusive. ( s. c. )

