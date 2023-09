Barracelli, Manca giura davanti a Soddu 

Questa volta età ed esperienza non sono bastate ad “arginare” l’emozione di Lallo Manca, che ieri mattina ha prestato giuramento come capitano della compagnia barracellare di Nuoro. La cerimonia si è svolta nella sala di rappresentanza del Comune, davanti al sindaco Andrea Soddu. All’incontro ha partecipato anche il comandante della polizia locale Massimiliano Zurru. Il capitano Manca ha ringraziato l’amministrazione per la fiducia e ha spiegato che ora sarà importante stabilire un dialogo continuo con chi vive quotidianamente le campagne nuoresi e risolvere le problematiche esistenti. «Tra le priorità - ha ricordato - c’è quella di arginare il fenomeno dei frequenti furti notturni. Garantiamo che la nostra presenza nell’agro sarà assidua, giorno e notte».

Al termine del giuramento, il sindaco Soddu ha ringraziato Manca per aver messo a disposizione della comunità la sua esperienza nella delicata fase di ricostituzione della compagnia a Nuoro, per la quale in questi giorni si sta procedendo alla selezione dei volontari. «Per noi è un passo molto importante - ha detto il sindaco - la compagnia rappresenta uno degli strumenti più efficaci per la vigilanza del territorio, ma anche nell’ausilio all’attività della polizia locale».

