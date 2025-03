Barracelli, lite in Aula sulla gestione 

Tanti voti, nessun avversario, la riconferma di Michele Fanni al comando della Compagnia Barracellare di Sestu è sicuramente una vittoria trionfale. Ma non senza scosse. Il Consiglio comunale si è spaccato, nell’ultima seduta di giovedì sera, mentre quasi tutta la minoranza si sfilava dal voto. Anche se Fanni ha portato a casa 14 preferenze, un risultato più che degno.

Lo scontro

«Noi e anche Progetto per Sestu non partecipiamo alla votazione», è stata la dichiarazione di Michela Mura, capogruppo Pd, al termine di una discussione fiume che ha visto protagoniste lei e altre consigliere. In seno alla compagnia barracellare sestese c’è infatti un pugno di dissidenti, da poco iscritti a un sindacato, il Confsal, che non concordano su come è gestita. «Non hanno partecipato alle riunioni, e comunque non credo che questo fatto sia rilevante con la nomina del nuovo comandante», ha commentato Lia Sechi, della maggioranza. «La consigliera fa una ricostruzione falsa e tendenziosa, la riunione non è stata convocata, i barracelli iscritti al sindacato vanno ascoltati», è stata la risposta di Michela Mura. Il tutto pare dovuto anche a un disguido legato all’invio di alcune mail.

Critiche alla gestione

Critiche anche da Anna Crisponi, a capo di Articolo Uno, sempre dalla minoranza, insieme con Francesco Serra e Giuseppe Picciau. «La gestione della compagnia è carente sotto molti punti di vista, la sede troppo distante dal paese, in Comune manca il confronto. Servirebbero più risorse e formazione, non solo qualche seduta al poligono di tiro. Bisogna farla conoscere di più, non è riuscita a convincere i privati alla stipula di assicurazioni e sopravvive grazie agli incarichi extra assegnati dal Comune. Siamo delusi». Qualche fuori programma anche alla votazione; nella scheda qualcuno ha scritto “Berlinguer”.

Il comandante

«Sono felice che si sia scelta la linea della continuità», commenta Fanni, confermato comandante, «il precedente mandato era di soli nove mesi, ora potremo fare passi avanti per migliorare e potenziare la compagnia. Per quanto riguarda gli iscritti al sindacato, sono più che aperto a un confronto». Felicitazioni da Sechi e dalla consigliera Silvia Pitzianti: «Un riconoscimento più che meritato a Fanni per il suo impegno e la sua dedizione costante». Per la sindaca Paola Secci: «Ora la Compagnia barracellare è pienamente operativa. Saremo a fianco dei volontari per sostenerli e supportarlo al meglio».

