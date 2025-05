Barracelli, la polemica non si è chiusa 

Contestata fortemente dalla minoranza (e da diversi agricoltori ed allevatori del paese) fin dalla sua istituzione di 2 anni fa, la compagnia barracellare continua ad essere fortemente bersagliata dal gruppo consiliare per ogni novità che la riguarda. Non è andata diversamente con la modifica del regolamento di funzionamento, nel quale sostanzialmente vengono istituiti i servizi a cavallo, e con la concessione in comodato d’uso gratuito alla compagnia del vecchio maneggio comunale (trascurato e mai entrato in funzione) situato nei pressi della provinciale 89. «Una modifica - ha spiegato la sindaca Debora Porrà in Consiglio Comunale - con la quale prevediamo per la compagnia l’uso del cavallo ed i relativi servizi soprattutto per l’attività in terreni e zone nelle quali l’uso dell’animale è più indicato». Fabio Secci ha insistito sulla nullità del voto di istituzione della compagnia e parlato di «un corpo di pulizia rurale non previsto nel programma elettorale e che non ha senso di esistere anche perché viene usato per incombenze amministrative. Poi l’affidamento del maneggio non ha una durata?». Stesse critiche da Franco Porcu secondo il quale «si cambia destinazione d’uso incrinando i rapporti democratici nel paese e costituendo un precedente pericoloso». Pronta la difesa della sindaca: «La compagnia è attiva anche nelle processioni e all’entrata e uscita dalle scuole e l’affidamento del maneggio è per 3 anni. Arrendetevi: avete cercato di affossare la compagnia in ogni modo, appellandovi a tutti, ma non è mai arrivato alcun rilievo e tanti massargesi ora ne fanno parte».

