Barracelli, la compagnia prenderà forma dopo l’estate 

La Compagnia barracellare a Lanusei potrebbe essere realtà dopo l’estate. A breve, via all’iter per la sua istituzione. Intanto, ieri è stata presentata in Municipio alla presenza dell’eurodeputato siciliano di Forza Italia a Bruxelles, Marco Falcone. Avrà principalmente compiti di protezione civile e controllo del territorio, anche in ottica antincendio e di prevenzione dell’inquinamento, di salvaguardia del patrimonio naturale e di tutela delle zone protette o vincolate dell’area del bosco Seleni e dell’agro di Lanusei. La squadra, che andrà a presidiare il territorio non potrà essere inferiore alle dieci unità, con un minimo di quattro figure dirigenziali, compreso il comandante. Struttura, regolamento e funzioni sono frutto di un lavoro collegiale tra commissione, consiglio e comandate della polizia locale. L’assessore alla Programmazione, Renato Pilia, ha commentato «A breve avvieremo le procedure per la costituzione della compagnia. Confidiamo di riuscire a renderla operativa per dopo l’estate. È una risorsa molto importante per il controllo del territorio, sulla prevenzione incendi e ha importanti ricadute. Il territorio è vasto e ha diverse peculiarità e la compagnia avrà un ruolo principe».

