«Barracelli in prima linea» 

Il ritrovamento dell’anziano ospite che si era allontanato dalla struttura integrata del paese ha confermato, ancora una volta, il ruolo fondamentale della compagnia barracellare. A individuare l’uomo, dopo ore di ricerche nelle campagne, sono stati i barracelli Gabriele Licheri e Antonello Miscali che, dopo averlo recuperato, lo hanno affidato subito alla struttura in buone condizioni di salute.

La squadra

«Desidero rivolgere un sincero e profondo ringraziamento ai nostri operatori - afferma il capitano della compagnia Stefano Serra - sono intervenuti con grande tempestività nelle ricerche dell’anziano che si era allontanato». Il capitano Serra ribadisce in termini più generali l’importanza dei compiti svolti dal corpo di polizia rurale. «I barracelli rappresentano un presidio insostituibile per il nostro territorio – evidenzia Serra- che si tratti di incendi o di interventi di soccorso come quello dei giorni scorsi. La nostra squadra è sempre pronta ad arrivare per prima e a mettersi al completo servizio della comunità. È un impegno costante che merita di essere valorizzato e riconosciuto». A questo riguardo, nel pieno della stagione estiva, va ad intensificarsi l’attività della compagnia barracellare per una serie di importanti servizi di vigilanza e di controllo. Una azione importante è quella legata alla prevenzione degli incendi, ma anche ad arginare il grave fenomeno delle discariche abusive. «La compagnia barracellare – osserva il capitano Serra - con i suoi 21 componenti fra i quali una donna - rappresenta un presidio insostituibile di legalità e vigilanza nelle nostre campagne, presenza insostituibile per la difesa del territorio, la protezione delle aziende agricole, la prevenzione degli incendi, i furti e gli atti vandalici. Rappresentano anche un esempio e uno stimolo – conclude il comandante della compagnia - affinché tutti possiamo accrescere valori indissolubili come il rispetto dell’ambiente e la tutela del territorio».

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