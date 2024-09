Barracelli in lista d’attesa 

Hanno ricevuto i nulla osta dal ministero dell’Interno ma ancora non possono prendere servizio. I 25 barracelli selezionati per la rosa affidata al comandante Maurizio Lorrai attendono i certificati di idoneità psicofisica per l’uso delle armi e i rispettivi corsi di abilitazione. Solo una volta terminate queste procedure si procederà con il giuramento della squadra e il rilascio dei titoli di polizia, qualifica di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Successivamente saranno effettuati la nomina del segretario e l’esordio della compagnia. «Il procedimento è lungo e richiede tempi tecnici dettati dalla burocrazia da cui non si può prescindere. Si sta creando un corpo di polizia da zero e questo non può essere un processo né veloce né tantomeno immediato», dice il comandante Lorrai.

