Barracelli, il Comune conferma la collaborazione 

Operativa da tempo nella zona, la Compagnia barracellare di Furtei è un riferimento nel territorio che l’amministrazione comunale guarda con interesse: proseguire e consolidare la collaborazione, anche attraverso un sostegno economico, nei limiti di quanto consentito dalle risorse di bilancio, è ora una realtà scritta nero su bianco e deliberata dalla Giunta comunale. L’Ufficio tecnico è stato coinvolto sul tema per approfondire gli aspetti operativi e finanziari. Tra i compiti principali dei barracelli figurano il pattugliamento delle zone più a rischio, il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e la sorveglianza delle aree sensibili, a partire dal sito di Santu Miali. «Si tratta di un presidio territoriale fondamentale, soprattutto nei mesi caldi, quando i loro tempestivi interventi di avvistamento e prevenzione si rivelano indispensabili per salvare l’ambiente dalle fiamme», sottolinea il sindaco Nicola Cau. Ma a Furtei i barracelli svolgono anche un altro importante compito: grazie a una convenzione con la Regione si occupano, infatti, della competenza sul presidio idraulico. «La Regione», spiega Cau, «delega ai barracelli questa importante attività di vigilanza». Anima della compagnia è il segretario Antonello Aresti, nel sodalizio da oltre vent’anni. (g.g.s)

RIPRODUZIONE RISERVATA