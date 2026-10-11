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Furtei.
12 ottobre 2026 alle 01:47

Barracelli, il Comune conferma la collaborazione 

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Operativa da tempo nella zona, la Compagnia barracellare di Furtei è un riferimento nel territorio che l’amministrazione comunale guarda con interesse: proseguire e consolidare la collaborazione, anche attraverso un sostegno economico, nei limiti di quanto consentito dalle risorse di bilancio, è ora una realtà scritta nero su bianco e deliberata dalla Giunta comunale. L’Ufficio tecnico è stato coinvolto sul tema per approfondire gli aspetti operativi e finanziari. Tra i compiti principali dei barracelli figurano il pattugliamento delle zone più a rischio, il contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti e la sorveglianza delle aree sensibili, a partire dal sito di Santu Miali. «Si tratta di un presidio territoriale fondamentale, soprattutto nei mesi caldi, quando i loro tempestivi interventi di avvistamento e prevenzione si rivelano indispensabili per salvare l’ambiente dalle fiamme», sottolinea il sindaco Nicola Cau. Ma a Furtei i barracelli svolgono anche un altro importante compito: grazie a una convenzione con la Regione si occupano, infatti, della competenza sul presidio idraulico. «La Regione», spiega Cau, «delega ai barracelli questa importante attività di vigilanza». Anima della compagnia è il segretario Antonello Aresti, nel sodalizio da oltre vent’anni. (g.g.s)

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