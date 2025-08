«Barracelli, i fondi non basteranno» 

La costituzione della compagnia barracellare di Quartucciu è stata votata anche dall'opposizione, che però è critica sulla gestione e sui finanziamenti.

«La procedura che ha portato alla sua istituzione è durata oltre l'immaginabile», dice il consigliere comunale del Gruppo Misto Franco Paderi parlando a nome di tutta la minoranza. «Dopo tre lunghi anni siamo solo alla nomina del comandante, a cui auguriamo buon lavoro. Il regolamento portato in Consiglio è un fac simile messo a disposizione dall'assessorato regionale, i fondi di bilancio stanziati sono pochi. Ci sono state interlocuzioni con Selargius, Quartu, Sinnai e Maracalagonis per l'esercizio congiunto, incomprensibilmente sfumate così come è incomprensibile la scelta di non sottoscrivere convenzioni col distretto rurale».

Il lato economico è quello su cui la minoranza contesta la Giunta. «A oggi sono stati stanziati soli 7 mila euro di fondi di bilancio», continua Paderi, «abbiamo saputo che ne arriveranno altri 8 mila, ma non bastano neanche per il vestiario. I costi della compagnia barracellare graveranno sui cittadini perché i mezzi strumentali perché possa operare sono in carico al Comune. E poi, da una parte si è istituita la compagnia, dall'altra sono stati stanziati quasi 200 mila euro per le bonifiche delle discariche abusive che pagheranno i cittadini il prossimo anno con la Tari». Paderi propone di applicare multe a chi abbandona rifiuti, in modo che possano contribuire a ridurre i costi di bonifica: «Una soluzione che unisca prevenzione, controllo e recupero, evitando aggravi per la collettività», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA