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Sant’Antioco.
03 maggio 2026 alle 00:05

Barracelli, giura il comandante: «Il nostro impegno per l’ambiente» 

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Massimo Atzori è il nuovo comandante della compagnia barracellare di Sant’Antioco. La nomina è arrivata giovedì scorso, a seguito del voto favorevole a maggioranza del Consiglio comunale. Atzori ha prestato giuramento ufficiale davanti al sindaco Ignazio Locci e al comandante della Polizia locale, Stefano Argiolas. Entrato nella compagnia oltre venticinque anni fa come barracello, il neo comandante rappresenta una figura di esperienza e continuità per il corpo barracellare. Nel delineare le linee guida del suo mandato, ha infatti sottolineato la volontà di proseguire nel solco del lavoro già svolto negli anni precedenti da chi lo ha preceduto. «In particolare», ha dichiarato, «abbiamo in programma attività mirate alla salvaguardia ambientale e alla prevenzione delle discariche abusive, attraverso un costante controllo del territorio. Tra le priorità, rientrano anche le azioni di prevenzione e contrasto degli incendi, un ambito in cui la compagnia continuerà a garantire il proprio impegno, sia a livello locale sia in supporto ad altre realtà, qualora richiesto». Atzori ha infine voluto ringraziare gli agenti della compagnia per la collaborazione. «Conto sul loro prezioso contributo per mantenere fede all’impegno assunto davanti al sindaco e all’intera comunità». Una nomina che segna un doveroso passaggio nel segno della continuità operativa e del rafforzamento delle attività di tutela del territorio.

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