Barracelli, ecco i mezzi per la battaglia contro i roghi 

Fine dei disagi per la compagnia barracellare di Selargius, da anni costretta a fronteggiare i roghi estivi ai bordi della città con dei semplici flabelli antincendio. Un problema denunciato più volte dagli agenti rurali selargini, con tanto di appello alla Regione che finalmente è stato ascoltato con l’ok al finanziamento: 80mila euro sicuri, ma non si esclude che la compagnia - in base al numero di barracelli in servizio - possa aggiudicarsi ulteriori fondi regionali.

La destinazione delle risorse è stata pianificata sulla base delle esigenze della compagnia da pochi mesi guidata dal capitano Stefano Angius: l’acquisto di un mezzo nuovo della protezione civile, e attrezzare il pick-up comunale già in dotazione con cisterna e idrante. La certezza dei fondi è arrivata di recente con il sì al mega finanziamento stanziato dall’assessorato regionale agli Enti locali, 17 milioni per le compagnie di tutta l’Isola. E ufficializzata con il via libera in Consiglio comunale alla variazione di bilancio che includeva le risorse regionali per l’acquisto dei mezzi antincendio.

Una novità importante per i barracelli di Selargius, in prima linea nella lotta agli incendi in periferia e nell’agro, ma di fatto - come denunciato in più occasioni dall’ex capitano Antonio Loni - senza mezzi per poterlo fare in sicurezza. «Parliamo di risorse preziose che ci consentiranno di dotare la nostra compagnia barracellare di un mezzo nuovo per l’antincendio e di attrezzare quello già presente così da renderlo maggiormente efficiente e idoneo alla tutela del territorio», commenta soddisfatto il sindaco Gigi Concu. «Riusciremo così a dare risposta alle comprensibili richieste di chi quotidianamente svolge un lavoro prezioso e fondamentale a oggi è sprovvisto di strumenti idonei per lavorare nel migliore dei modi».

«Come amministrazione», aggiunge Concu, «abbiamo fatto il possibile per andare incontro alle loro giuste esigenze consegnando un mezzo di proprietà comunale, ma nel corso degli anni hanno più volte richiesto alla Regione mezzi adeguati a fronteggiare gli incendi. Con questo nuovo stanziamento finalmente sarà possibile procedere con l’acquisto».