Barracelli, Dessì da 20 anni al comando 

Dal 2005 è comandante della compagnia barracellare di Jerzu. Nell’ultima seduta, il Consiglio comunale ha confermato la carica a Jean Marc Dessì, 58 anni, professione commerciante. L’assemblea l’ha votato all’unanimità. «Faccio parte della compagnia da trentasei anni», racconta il capitano. «Per me è routine, è qualcosa che fa parte della mia vita. C’è una proficua collaborazione con tutte le forze di polizia del territorio. Seppur con tanti sacrifici, ci mettiamo sempre a disposizione nelle varie attività, a cominciare dall’antincendio». Della compagnia fanno parte quattordici persone, fra cui quattro donne. Una di loro, Angela Elvira Mura (65), è segretaria dal 1983, anno in cui l’organismo di polizia rurale era stato rifondato sotto la guida di Antonio Corona, scomparso da qualche tempo, padre di Efisio, attuale agente della polizia locale. L’ingresso di Dessì risale al 1989: «Siamo una delle compagnie più longeve del territorio».

Plaude all’attività dei barracelli il sindaco Carlo Lai: «C’è una collaborazione proficua che va avanti da anni. L’amministrazione - dichiara il sindaco, Carlo Lai - fa ogni sforzo per poter mettere la compagnia in condizioni ideali di operare, non ultimo l’acquisto di un nuovo mezzo attraverso un finanziamento regionale di 100mila euro. L’attività dei barracelli va anche oltre il servizio antincendio e si rendono utili anche nell’organizzazione degli eventi, soprattutto estivi». (ro. se.)

