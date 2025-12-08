VaiOnline
Jerzu.
09 dicembre 2025 alle 00:16

Barracelli, Dessì da 20 anni al comando 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 2005 è comandante della compagnia barracellare di Jerzu. Nell’ultima seduta, il Consiglio comunale ha confermato la carica a Jean Marc Dessì, 58 anni, professione commerciante. L’assemblea l’ha votato all’unanimità. «Faccio parte della compagnia da trentasei anni», racconta il capitano. «Per me è routine, è qualcosa che fa parte della mia vita. C’è una proficua collaborazione con tutte le forze di polizia del territorio. Seppur con tanti sacrifici, ci mettiamo sempre a disposizione nelle varie attività, a cominciare dall’antincendio». Della compagnia fanno parte quattordici persone, fra cui quattro donne. Una di loro, Angela Elvira Mura (65), è segretaria dal 1983, anno in cui l’organismo di polizia rurale era stato rifondato sotto la guida di Antonio Corona, scomparso da qualche tempo, padre di Efisio, attuale agente della polizia locale. L’ingresso di Dessì risale al 1989: «Siamo una delle compagnie più longeve del territorio».

Plaude all’attività dei barracelli il sindaco Carlo Lai: «C’è una collaborazione proficua che va avanti da anni. L’amministrazione - dichiara il sindaco, Carlo Lai - fa ogni sforzo per poter mettere la compagnia in condizioni ideali di operare, non ultimo l’acquisto di un nuovo mezzo attraverso un finanziamento regionale di 100mila euro. L’attività dei barracelli va anche oltre il servizio antincendio e si rendono utili anche nell’organizzazione degli eventi, soprattutto estivi». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Sassari, spaccio e violenza: il centro storico in ostaggio

Il prete di strada: «Qui gli zombie sono la normalità» 
Emanuele Floris
Lo studio

C’è da spostare una bietola selvatica

È una specie protetta: la sua presenza bloccava la bonifica della valle del Rio San Giorgio 
Maurizio Liscia
La storia

Dottoressa Queen Babygen, dai sogni di bimba immigrata alla laurea in Medicina

La festa della comunità filippina: «Un modello per i nostri ragazzi» 
Sara Marci
l’accordo

Migranti, dall’Europa arriva il via libera ai centri di rimpatrio

Delibera dei 27 nel Consiglio Ue: nuovo giro di vite sugli ingressi 
La tragedia

Sfrattato, fa saltare in aria la casa

Un 71enne muore tra le fiamme nel Fiorentino: rogo scoppiato dopo l’esplosione 