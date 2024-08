Barracelli, arriva il mezzo antincendio 

Fine dei disagi per la compagnia barracellare di Selargius, da anni costretta a fronteggiare i roghi estivi con dei semplici flabelli antincendio.

Un problema denunciato più volte dagli agenti rurali selargini, con tanto di appello alla Regione che finalmente è stato ascoltato: mercoledì sera il mezzo antincendio della Protezione civile - dotato cisterna e idrante - è stato inaugurato in piazza Maria Vergine Assunta con tanto di benedizione di don Ireneo Schirru.Una novità importante per i barracelli di Selargius, in prima linea nella lotta agli incendi in periferia e nell’agro, ma di fatto senza mezzi per poterlo fare in sicurezza. Presente all’inaugurazione l’assessora alle Politiche agricole Rita Ragatzu, insieme a una rappresentanza del Municipio. «Dopo due anni di richieste siamo riusciti a dotare la nostra compagnia barracellare di un mezzo nuovo per l’antincendio, e a dare risposta alle comprensibili richieste di chi quotidianamente svolge un lavoro prezioso e fondamentale, a oggi sprovvisti di strumenti idonei per lavorare nel migliore dei modi», commenta l’assessora.

Il nuovo mezzo - della Protezione civile regionale - è arrivato con il neo capitano Stefano Angius, alla guida delle guardie rurali da alcuni mesi. «Finalmente siamo nelle condizioni di operare con più tranquillità senza dover attendere ogni volta l’arrivo dei vigili del fuoco», sottolinea Angius, «sperando non si verifichino situazioni di emergenza». Prossimo obiettivo sarà dotare il pick-up comunale già in dotazione della compagnia con cisterna e idrante.

