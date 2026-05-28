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Tortolì
29 maggio 2026 alle 00:26

Barracelli al servizio di Grifone 

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I barracelli di Tortolì hanno partecipato alla maxi esercitazione interforze Grifone, organizzata dall’aeronautica militare. Gli uomini e le donne al comando del capitano Maurizio Lorrai, armati ed equipaggiati di tutto punto, hanno svolto compiti di sorveglianza per tutta la durata delle operazioni, che termineranno oggi. In totale Grifone ha coinvolto cinquecento uomini tra militari e civili.

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