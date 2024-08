Barracelli, a breve rinasce la compagnia   

Il Comune sta per istituire la compagnia barracellare. Mancava dagli anni Sessanta. Questo sarà possibile grazie ai venti cittadini che si sono fatti avanti dopo che l’amministrazione ha pubblicato il bando per aderire al progetto. «La scelta della compagnia barracellare nasce dall'esigenza di un presidio maggiore del nostro territorio e delle nostre campagne - tiene a precisare il primo cittadino Davide Dessì - ma anche per contrastare l'emergenza antincendio visto che gli ultimi anni il numero dei fuochi è in aumento e piuttosto preoccupante. Avere un pronto intervento in loco sarà di grande aiuto e forse fungerà da deterrente». A breve il Comune nominerà il capitano e poi costituirà la compagnia. Inizieranno poi i corsi e si procederà con le altre nomine. L’ultima parola spetterà alla prefettura. Dal Comune fanno sapere che le adesioni non verranno chiuse. Chi fosse interessato potrà presentare la domanda compilando il modulo presente nel sito internet istituzionale del Comune. È necessaria la maggiore età e non aver subito condanne a pene detentive e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. ( s.p. )

