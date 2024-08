Barracelli, 24 ore al giorno contro gli incendi 

Con il ferragosto ormai alle spalle e l’abbassamento delle temperature in vista favore, i barracelli di Uta, impegnati giorno e notte nella campagna antincendio, possono tirare un respiro di sollievo: «Possiamo iniziare a fare una stima dell’andamento della stagione, che sembra essere positiva, – spiega Giovanni Corsale, ex poliziotto, e comandante della compagnia barracellare del paese da un anno e mezzo – Il numero degli incendi resta alto, quel che cambia è la stima dei danni, decisamente inferiore, perché interveniamo immediatamente, estinguendo l’incendio prima che diventi pericoloso».

L’esperimento

Effettivamente, il metodo adottato dai barracelli funziona: la vigilanza nel territorio ventiquattrore su ventiquattro, con due mezzi muniti di moduli antincendio, che pattugliano le zone più sensibili, si è dimostrato un ottimo deterrente contro l’azione dei piromani. «Ogni giorno, almeno due squadre di barracelli pattugliano le aree più a rischio, soprattutto nelle zone boschive del paese, in modo da intervenire nel più breve tempo possibile sui roghi - e aggiunge – La tempestività è fondamentale, non possiamo permettere che le fiamme si estendano alle aree montane, sarebbe un disastro».

In campo

I dati rilevano quarantadue interventi, tutti bloccati sul nascere. I ventisette componenti della compagnia, operano notte e giorno per prevenire gli incendi, combattere il bracconaggio e l’abbandono dei rifiuti nei centotrentaquattro chilometri quadrati di territorio comunale, di cui cinquanta montuosi, il resto costituito da pianura e collina. Le zone più controllate sono quelle montuose e boschive: Monte Arcosu, che comprende anche l’oasi naturalistica del Wwf, e l’area intorno a Santa Lucia e Monte Truxionis, quest’ultima particolarmente presa di mira negli anni passati.

Il bilancio

Un metodo impegnativo, serve rigore e costanza, ma sta dando degli ottimi risultati: «Nell’ultimo anno abbiamo registrato un calo di reati legati al bracconaggio, soprattutto cinghiali e cervi, che vengono cacciati nelle ore notturne, e l’abbandono dei rifiuti indifferenziati nelle campagne, praticato da privati e aziende – spiega Corsale – Certo non si può dire che questi reati non avvengano, ma la presenza costante delle nostre squadre scoraggia l’azione di questi personaggi». Lo dimostra anche il numero dei sanzionati: «Lo scorso anno, per reati prevalentemente riguardanti l’ambiente, abbiamo emesso venti contravvenzioni, quest’anno sono scese a cinque – Corsale conclude con un appello - Cerchiamo di svolgere al meglio questo servizio, ma sarebbe l’ideale avere qualche persona in più nella squadra, questo garantirebbe una maggiore presenza nel territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA