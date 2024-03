Barracca Manna, il primo market chiude dopo 43 anni 

Un pezzo di storia, nato quando ancora a Barracca Manna c’erano solo quaranta case e mancavano l’acqua e le strade asfaltate. Ma anche il simbolo di un quartiere, dove potersi incontrare non solo per acquistare il pane e la frutta fresca, ma anche per fare quattro chiacchiere tra «buoni vicini».

Per 43 anni, “Il market del quartiere” di Giuseppe Deidda, per tutti Pino, e di sua moglie Tiziana Loi, in via Barracca Manna ha servito intere generazioni e, tra la tristezza dei fedelissimi clienti, nel giro di una settimana abbasserà per sempre le saracinesche. Il quartiere così non perde solo un servizio – è l’unica bottega della zona dove si trovano i beni di prima necessità, ma anche l’angolo cartoleria e dei vini - ma perde anche un luogo familiare dove raccogliere un buon consiglio o un semplice sorriso.

«Adesso è ora di godersi la pensione, i miei figli hanno un altro lavoro e quindi è arrivato il momento di chiudere», dice Pino, 72 anni sulle spalle, con un sorriso che nasconde un po’ di malinconia. «Siamo arrivati qui, insieme a mia moglie, nel 1981 e non c’era niente. Un agglomerato di case e un’altra piccola bottega una via qui vicino, che ha chiuso nei primi anni Novanta. Non c’erano i servizi, niente strade e niente acqua. Mi sono subito iscritto al comitato di quartiere e insieme agli altri residenti siamo stati i primi a fare le richieste per avere tutti i servizi e così ho contribuito anche io a far migliorare la zona».

Pino era un rappresentante di alimentari, per i primi dieci anni è stata la moglie a occuparsi del negozio: «Avevo una figlia di un anno e l’allattavo qui in negozio», aggiunge Tiziana, «è stata la mia prima esperienza lavorativa, all’inizio non è stato semplice, ma poi qui ho trovato tante belle amicizie».

Eppure, nonostante le difficoltà davanti all’avanzata dei grandi supermercati, “il market del quartiere” ha resistito. «Abbiamo puntato sui prodotti freschi, sulle consegne a domicilio e soprattutto sul rapporto diretto con i nostri clienti, diventati amici e persone di famiglia. Ma ci siamo affezionati subito anche a quelli nuovi», prosegue Pino, «ora niente più mercato all’alba e anche noi dovremo abituarci all’idea di andare in giro per i supermercati a fare la spesa».

Al suo fianco Tiziana sottoscrive tutto quello che dice il marito, ma ci tiene a «ringraziare di cuore tutti i nostri clienti, con i quali si è instaurato un rapporto di stima e amicizia dopo più di 40 anni insieme. Sono stati anni bellissimi, conserviamo moltissimi ricordi e per un caffè la nostra porta è sempre aperta».

