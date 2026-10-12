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13 ottobre 2026 alle 00:12

Barracca Manna, disinfestazioni completate: l’area verde di via Fellini di nuovo utilizzabile 

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Riapre al pubblico l’area verde di Barracca Manna, tra via Fellini e via Delle Falci, dopo gli interventi di disinfestazione. La chiusura, infatti, si era resa necessaria per la presenza di favi di vespe orientali che non ne rendevano sicura la frequentazione. Dopo un primo intervento di disinfestazione nell’area pubblica, erano stati ritrovati altri nidi in alcune aree private limitrofe al parchetto. Si è proceduto così ad altri interventi per rimuoverli. E dopo gli ulteriori controlli è stato dato il via libera alla riapertura. Ad annunciarlo è stato il Comune, ricordando che lo spazio è nuovamente fruibile secondo i consueti orari, tutti i giorni dalle 6 alle 21.45.

L’area verde tra via Fellini e via Delle Falci era stata inaugurata nel gennaio del 2024 dopo la realizzazione dello spazio poli-funzionale di 5.500 metri quadrati. Nel parchetto è presente un’area giochi per bambini, aree relax, un campo da calcio a 5 e due aree cani recintate, divise per taglia grande e piccola. Dopo le disinfestazioni lo spazio è nuovamente aperto al pubblico.

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