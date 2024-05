Baronia, vertice sindaci-Egas 

Pioggia a Nuoro e violenta grandinata a Bitti. Ieri strade allagate e molte colture (foraggere, vigneti e uliveti) compromesse. La Baronia alle prese con la siccità spera ora che gli invasi possano raccogliere l’acqua necessaria per superare la crisi. «Unica nota positiva di questo mercoledì da dimenticare riguarda le acque che giungeranno nell’invaso del Maccheronis», dice Michele Ena di Confagricoltura dopo un sopralluogo a Bitti. Gli invasi sardi fino a ieri erano mezzo vuoti un po’ da per tutto. A preoccupare è la situazione del Maccheronis, dove sono invasati poco più di 8 milioni di metri cubi che serviranno per il fabbisogno potabile. Ieri Egas ha convocato il primo di quattro tavoli tecnici per affrontare la situazione con i sindaci dei Comuni: Siniscola, San Teodoro, Budoni, Torpè e Posada.

«Bisogna cambiare strategia di programmazione», dice Pietro Gavino Zirattu, presidente dell’Anbi, l’associazione dei consorzi di bonifica della Sardegna. «Tra restrizioni attive in diverse zone - avverte - il grande problema legato all’enorme quantità di risorse idriche che si perdono per strada con il 53 per cento dell’acqua immessa in rete che non arriva a destinazione è la vera urgenza». Aggiunge Zirattu: «C’è bisogno di una programmazione a lungo termine, anche perché di fronte all’urgenza di dover arricchire i bacini imbriferi di nuove dighe e alle reti vecchie di oltre 60 anni, giunte a fine vita, non si può stare più inerti». Su perdite e interventi destinati a limitarle, ieri si è dibattuto durante il primo di due summit programmati da Egas con i sindaci dell’alta Baronia (Siniscola, Posada e Torpè) e della bassa Gallura (Budoni e San Teodoro), Abbanoa e Adis. Nel primo incontro dedicato a Siniscola (assente il sindaco Gian Luigi Farris) e San Teodoro, facendo presente l’eccezionalità della crisi idrica, la peggiore degli ultimi 100 anni, si è parlato degli interventi più urgenti da realizzare. «Grazie agli sforzi congiunti di tutti gli enti coinvolti, si lavora per garantire l’uso idropotabile senza restrizioni - dice il presidente di Egas, Fabio Albieri -. Si sta procedendo alla sostituzione di circa un terzo delle reti idriche della maggior parte dei Comuni coinvolti».

RIPRODUZIONE RISERVATA