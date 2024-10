Baronia senz’acqua: restrizioni in vista 

Dietro la grandissima preoccupazione che sta rendendo insonni le nottate dei sindaci del territorio c’è la drammatica situazione in cui versa il serbatoio della diga di Macheronis. Con appena 1 milione e 200 mila metri cubi di acqua invasata, lo sbarramento artificiale di Torpè è praticamente al suo minimo storico. Non è bastata la pioggerella di ieri sera, ad allontanare lo spettro del razionamento.

Per i centri dell’alta Baronia quindi si prospettano periodi di grandi restrizioni idriche se entro un breve periodo non arriveranno le tanto attese piogge, sia per le campagne che per le popolazioni di Siniscola, Posada e Torpè. Quest’ultimo centro in particolar modo è già in forte sofferenza in quanto le risorse idriche presenti nell’invasore di Maccheronis non consentono più l’approvvigionamento del paese. Gli amministratori locali con il Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale stanno correndo ai ripari con un’idrovora in un laghetto di circa 200 mila metri cubi di acqua a valle della diga. In tutti e tre i paesi si sta allo stesso modo programmando un piano di razionamento. Si tratta di iniziative urgenti realizzate con lo sguardo rivolto al cielo e con la speranza che la lunghissima siccità venga interrotta dalle piogge. «Solo le precipitazioni possono cambiare la situazione - dice il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris - altrimenti il razionamento sarà obbligatoriamente lo strumento necessario per risparmiare le pochissime risorse idriche rimaste». Intenzioni che cozzano però con lo stato in cui versano alcune condutture che continuano a rompersi e a riversare fiumi di acqua sulle strade. Un nuovo esempio è dato dal rivolo che attraversa il primo parcheggio davanti alla spiaggia di La Caletta che dura da diversi giorni. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA