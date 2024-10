Baronia sempre più a secco, la pioggia non è stata sufficiente: risorse utili solo per 50 giorni 

Dopo le campagne messe in ginocchio dalla straordinaria siccità che ha colpito il territorio, ora anche per le popolazioni dei centri dell’alta Baronia la crisi idrica diventa un problema che potrebbe avere dei risvolti drammaticamente devastanti.

Il deserto

Le piogge di questi ultimi giorni, sulle quali venivano riposti grandi auspici per lo stoccaggio di nuove risorse idriche da aggiungere a quelle ridottissime presenti nella diga di Maccheronis, si sono infrante sulle esili precipitazioni che hanno appena bagnato la campagna a monte dello sbarramento. Il risultato è che tra fabbisogno idrico e ingresso di acqua all’interno dell’invaso, il bilancio continua a restare negativo, anzi completamente sbilanciato verso la domanda rispetto al flusso in entrata. «Al momento dentro la diga di Torpè – spiega il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso – il volume di acqua rimasta è pari a 1 milione e 170 mila metri cubi». Una quantità di risorsa che con la gestione attuale della distribuzione verso i potabilizzatori del territorio e a fronte di un prelievo giornaliero di circa 30mila metri cubi d’acqua, coprirebbe i consumi per altri 50 giorni, prima che le condotte rimangano completamente a secco. Ecco quindi che da parte di tutti gli attori che ruotano intorno al servizio idrico potabile, si pensa a dei provvedimenti tampone che consentano di allungare ulteriormente i tempi, prima che la crisi in atto precipiti del tutto.

Emergenza

«Per quanto riguarda l’approvvigionamento dell’abitato di Torpè noi siamo già pronti a pompare l’acqua dal laghetto a valle dello sbarramento del Maccheronis che conta circa 350 mila metri cubi di risorsa dove abbiamo sistemato un’idrovora – prosegue Guiso –. Resta da capire come sostenere il fabbisogno di Posada che in questo momento è il paese in maggiore difficoltà in quanto è l’unico centro interamente servito dal Maccheronis». Sul versante di Siniscola a salvare la cittadina da un imminente catastrofe i dati provenienti dalla portata della sorgente di Fruncu ‘e Oche che è aumentata leggermente portandosi a circa 70 litri al secondo. Qui sfruttando con parsimonia l’acqua sorgiva e grazie all’apporto di nuovi pozzi, il servizio idrico potabile resterebbe in piedi anche se con un piano di razionamento che ormai sembra certo e che dovrebbe partire dalla prossima settimana in tutta l’alta Baronia.

Il collegamento

«Il progetto di interconnessione tra la diga del Liscia e quello di Maccheronis su cui sta puntando decisamente la Regione abbisogna di tempi lunghi – afferma sconsolato il sindaco di Posada, Salvatore Ruiu – ma noi abbiamo bisogno di soluzioni immediate». Il centro ai piedi del castello della Fava insomma rischia di pagare il prezzo più alto. Ma se l’abitato di Torpè verrà servito dal laghetto fuori diga e Siniscola dall’acqua sorgiva di Fruncu ’e Oche, viene da sé pensare che per Posada basterebbe riservare interamente l’acqua della diga per evitare il peggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA