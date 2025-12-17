VaiOnline
Agricoltura
18 dicembre 2025 alle 00:33

Baronia: Maccheronis, acqua benedetta 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Le ultime piogge hanno fatto salire il livello dell’acqua nella diga di Maccheronis, che alimenta la Baronia. Così il Consorzio di bonifica ha revocato le restrizioni che impedivano di rifornire le campagne. Per gli allevatori costretti a servirsi delle autobotti, una buona notizia, Nell’Isola però la situazione non migliora del tutto. Tanto è vero che, su decisione della Giunta regionale, è stato prorogato sino al 30 luglio 2026 lo stato di emergenza in relazione al rischio derivante dalla situazione di deficit idrico in tutto il territorio della Sardegna.

A pagina 7

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

«Ridatemi la piastrina del mio Toto»

Trovata 9 anni fa tra i rottami del Dc-9: nessuno ha informato la moglie 
Ivan Murgana
L’emergenza

La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge

Ripristinata l’erogazione per i campi Ma in Sardegna resta lo stato di crisi 
Gianfranco Locci
Lo scontro

Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta

Piano del Governo: passerebbero da 234 a 74. La Regione: scelta ingiusta 
Manovra

Pensioni, il Governo fa dietrofront

La premier annuncia correzioni in corsa su riscatto della laurea e finestre di accesso 
La giornata

Lo sciopero lascia a terra i sardi

Cancellazioni e ritardi fino a tre ore, la continuità territoriale si ferma 
La guerra in Ucraina

Putin sfida i «porcellini europei»

Lo zar: speravano che crollassimo. Nel weekend delegazione di Mosca a Miami 
Il caso.

Zes in Sardegna, si rischia il flop

Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi 
Luca Mascia
Scienza.

«L’Isola è pronta ad accogliere l’Einstein Telescope»

A Selargius la presidente Todde inaugura i nuovi locali dell’Istituto di astrofisica 
Federica Lai