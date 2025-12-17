Baronia: Maccheronis, acqua benedetta 

Le ultime piogge hanno fatto salire il livello dell’acqua nella diga di Maccheronis, che alimenta la Baronia. Così il Consorzio di bonifica ha revocato le restrizioni che impedivano di rifornire le campagne. Per gli allevatori costretti a servirsi delle autobotti, una buona notizia, Nell’Isola però la situazione non migliora del tutto. Tanto è vero che, su decisione della Giunta regionale, è stato prorogato sino al 30 luglio 2026 lo stato di emergenza in relazione al rischio derivante dalla situazione di deficit idrico in tutto il territorio della Sardegna.

