La Baronia sempre più a secco, come l’Alto Cixerri; gli agricoltori costretti ad abbandonare i campi perché manca l’acqua per irrigarli. Ma quanto ancora durerà la siccità è difficile da prevedere, anche per gli esperti. Le ragioni le spiega l’agrometeorologo Andrea Motroni, che mette in guardia dai rischi dagli eventi estremi. Decisamente più facile studiare l’andamento delle temperature che «da qui al 2050 aumenteranno tra uno e due gradi».

