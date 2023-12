Baroni: «Vinciamo per il presidente» 

Un'estate fa, l'ultima vittoria. Il 2-1 alla Roma, dopo il colpo esterno di Empoli, un due su due che nella città di Giulietta e Romeo aveva fatto girare la testa. E invece il Verona, dopo aver fatto lo sgambetto a Mourinho, tre punti tutti in una volta non li ha più presi, precipitando dalla vetta al penultimo posto in classifica. La sfida di questa sera col Cagliari fornisce l'assist per scappare dall'inferno dopo una settimana di tormenti, non solo per la sconfitta con la Fiorentina, ma soprattutto per i problemi giudiziari che hanno coinvolto il presidente Setti. «Posso solo dire che il presidente è molto vicino alla squadra», ha spiegato Baroni nella conferenza della vigilia, «e la squadra è vicina al presidente. Tutti insieme cercheremo di spingere forte, con la consapevolezza che sarà una partita importante e dovremo viverla dando tutto quello che abbiamo, come si fa per le partite che contano molto come questa».

Nel mirino

Niente meglio di una vittoria da regalarsi a Natale per ritrovare il sorriso e Baroni lo sa: «Chiaramente questo è l'intento di tutti noi. Per riuscirci però dovremo affrontare una partita difficile, ma la squadra si è preparata bene e darà tutto quello che ha. Lo faremo insieme al nostro pubblico, tutti insieme spingeremo forte». Si riparte da Firenze: «Dobbiamo avere dentro un po' di quella “sana rabbia” che viene dalla prestazione importante fatta domenica contro la Fiorentina. Dovremo ripetere la partita su quei ritmi, su quei livelli, con quell'intensità sia fisica che mentale dimostrata al Franchi». Baroni teme il Cagliari e il suo attacco: «Hanno dei giocatori importanti, pericolosissimi. Lo sappiamo e ci abbiamo lavorato. È una partita in cui dovremo soprattutto guardare alla nostra prestazione. L'avversario è temibile, ne siamo consapevoli, ma dobbiamo pensare alla nostra gara, andare forte e giocare con l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime sfide disputate». (al.m.)

