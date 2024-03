Baroni: non dobbiamo stare rannicchiati 

Il Verona a Cagliari non avrà Suslov, ma punta a recuperare Folorunsho. Baroni (non sarà in panchina perché squalificato) ha voluto omaggiare il collega rivale Ranieri: «Da un uomo come lui si può solo imparare. Ho avuto la fortuna di averlo all’inizio della mia carriera, a Napoli. Già lì avevo capito tutta la sua preparazione e le sue qualità sia umane che professionali. Alleniamo due squadre che stanno lottando. Sarà durissima, ma ci siamo e teniamo duro fino alla fine». Sulla gara della Domus: «Il Cagliari ha una struttura mentale solida e giocatori con grande esperienza. Noi dobbiamo portare la nostra corsa, la nostra attenzione e aggressività. È un campo in cui bisogna lottare, non dobbiamo stare “rannicchiati”. È una squadra da affrontare con rispetto, ma anche con coraggio». (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA