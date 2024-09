Baroni matador, resa Toro 

Torino 2

Lazio 3

Torino (3-5-2) : Paleari, Vojvoda (33' st Maripan), Coco, Masina, Lazaro (18' st Njie), Tameze (1' st Adams), Ricci, Ilic, Sosa (1' st Pedersen), Sanabria (18' st Vlasic), Zapata (17 Donnarumma, 45 Plaia, 4 Walukiewicz, 7 Karamoh, 21 Dembele, 66 Gineitis, 77 Linetty). All. Vanoli.

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Lazzari (35' st Marusic), Gila, Romagnoli, Tavares (23' st Pellegrini), Guendouzi, Rovella, Isaksen (23' st Tchaouna), Dia (23' st Vecino), Zaccagni, Castellanos (44' st Noslin) (35 Mandas, 55 Furlanetto, 4 Patric, 7 Dele-Bashiru, 9 Pedro, 22 Castrovilli). All. Baroni.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Reti : nel pt 8' Guendouzi, nel st 15' Dia, 22' Adams, 45' Noslin, 48' Coco.

Note : angoli 3-1 per il Torino. Recupero 1' e 5'. Ammoniti Sanabria, Isaksen, Ilic, Gila, Zaccagni. Espulsi al 29' st Vanoli per proteste (dalla panchina). Spettatori 23.130.

TORINO. A Torino passa la Lazio, i biancocelesti trovano il primo squillo esterno in campionato vincendo per 3-2 dopo 95 minuti tiratissimi e caratterizzati dal nervosismo finale. Guendouzi e Dia lanciano la squadra di Baroni, Adams ridà speranze ai granata e Noslin chiude i conti appena entrato, poi la rete di Coco arriva in pieno recupero ma è troppo tardi per il Torino, al primo tonfo in serie A in questa stagione.

La cronaca

La sfida si mette subito in salita per i granata, il vantaggio della Lazio arriva dopo appena 8 minuti: Vojvoda pasticcia e apre un'autostrada per Taveres, il laterale premia l'inserimento di Guendouzi in mezzo all'area e Paleari è battuto. Il Toro prova a reagire ma non riesce a costruire praticamente nulla. Vanoli torna dagli spogliatoi con il tridente per provare a recuperare. Un destro di Adams mette i brividi a Provedel e infiamma il Grande Torino, ma sul capovolgimento di fronte ci pensa Dia a gelare lo stadio e a insaccare il raddoppio biancoceleste. Il Toro diventa ancora più offensivo con Vlasic e Njie, Paleari salva dal tris nell'uno contro uno con Castellanos e Adams riaccende le speranze di rimonta al 67' con un destro che fulmina Provedel.

Finale ad alta tensione

La sfida si scalda, l'arbitro Sozza espelle Vanoli per proteste con un doppio giallo in pochi secondi e i biancocelesti cominciano anche a giocare con il cronometro, mandando su tutte le furie i granata. Baroni inserisce Noslin e al primo pallone fa 3-1 allo scoccare del 90', il Toro cerca una disperata rimonta con la rovesciata di Coco al terzo dei cinque minuti di recupero. La partita si chiude sul 3-2, per la Lazio è la prima vittoria in trasferta dopo le due sconfitte a Udine e a Firenze. Per Vanoli, al 100esimo giorno in granata, è il secondo tonfo casalingo nel giro di cinque giorni dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia.

