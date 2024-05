Baroni il profilo giusto per il post Ranieri 

A Cagliari si è chiuso il Claudio Ranieri-bis e ora la palla passa al presidente Tommaso Giulini e al ds Nereo Bonato, che dovranno scegliere l'uomo giusto per la sostituzione più complicata. Qualche giorno per riprendere fiato e poi scatterà l'operazione-allenatore.

La via maestra

«Spero che non smetta anche perché non auguro a nessuno di subentrare a Claudio Ranieri», aveva detto il patron a Reggio Emilia, con la salvezza appena messa in cassaforte, quando ancora c'era la speranza di trattenere Sir Claudio. E sempre in Emilia, Giulini aveva indicato la strada per il futuro: «Finché ci sarò io, si deve rimanere con i piedi per terra e puntare sui giovani. Meglio puntare su politiche sensate, investendo su giocatori che hanno futuro». Una politica che il nuovo allenatore del Cagliari dovrà sposare, senza se, senza ma e, soprattutto, senza pretese di spese che la società rossoblù, dopo aver tentato (senza successo) di alzare l'asticella, non può permettersi.

L'identikit

Il successore di Ranieri dovrà essere un allenatore che accetti di lavorare con i giovani, puntando alla loro valorizzazione e a centrare la salvezza. Niente voli pindarici, insomma. Ecco perché le quotazioni di Ivan Juric (48 anni) sembrano calare. Il tecnico in uscita dal Torino, pallino di Giulini, è stato due volte vicino alla panchina del Cagliari, prima nell'estate del 2018 (ma si scelse il conservativo Maran, vista la situazione della rosa) e poi in quella del 2021, quando Juric era pronto a subentrare a Semplici, salvo accettare il rilancio proprio del Toro a cifre (circa 2 milioni a stagione) inarrivabili per il Cagliari. Tecnico ambizioso, l'ex del Crotone, che vorrebbe fare un salto di qualità, idea che cozza col progetto rossoblù fatto di giovani e salvezza. Ecco perché nella lista dei papabili hanno decisamente più possibilità altri nomi come quelli di Marco Baroni, Alessio Dionisi, Paolo Zanetti, Luca Gotti e Paolo Grosso.

Corsa a cinque

«Nella mia esperienza ho capito che i contratti valgono ben poco. Vogliamo comunque finire bene il campionato e poi faremo le valutazioni insieme e in serenità»: così ieri il presidente del Verona Setti in merito al futuro di Baroni (60 anni), reduce da due salvezze-capolavoro, prima col Lecce e ora con i gialloblù. Un tecnico esperto e pratico, senza dogmi tattici e capace di lavorare con il materiale a disposizione. Caratteristiche che lo mettono tra i preferiti per il dopo-Ranieri. Così come Gotti (56), se l'ex vice di Donadoni dovesse decidere di interrompere il rapporto appena cominciato col Lecce. Giovani e in cerca di riscatto, invece, gli altri tre. Dionisi (44), dopo due buone stagioni, è incappato nell'annata sbagliata col Sassuolo, dove ha pagato i risultati negativi con un esonero che non è bastato ai neroverdi per evitare la retrocessione. Esonero-lampo alla quarta giornata a Empoli, invece, per Zanetti (41), dopo una salvezza l'anno prima, allenatore che proprio in Toscana e prima a Venezia ha dimostrato di saper coniugare bel gioco e attenzione ai giovani. Infine Grosso (46), che dopo la promozione ottenuta lo scorso anno a Frosinone, a Lione ha vissuto un'esperienza poco fortunata (esonero dopo sette partite) e ora cerca l'occasione per riproporsi in una Serie A vissuta come un lampo a Brescia, con appena tre partite e altrettante sconfitte.

