Baroni contro il suo passato 

Roma. La sosta è servita per oliare i meccanismi, e adesso Marco Baroni, nel match che lo vedrà di fronte al proprio passato, è pronto a raccogliere quanto seminato durante la pausa per le Nazionali. «Mi aspetto che la Lazio faccia la sua miglior partita, una prestazione di altissimo livello dando continuità al secondo tempo contro il Milan dove abbiamo creato tanto», ammette il tecnico caricando l’ambiente in vista della sfida di stasera all’Olimpico contro l’Hellas Verona. Un match che sarà complicato perché, come dimostrano le vittorie ottenute all’esordio contro il Napoli e in trasferta con il Genoa, la squadra di Zanetti «è in salute. Sappiamo delle difficoltà, conosco i ragazzi e so che sarà difficile. Dobbiamo pensare a questa gara e a fare una partita di alto livello», sottolinea Baroni conscio di dover vincere per riprendere quota in classifica. «E per farlo servirà soprattutto non prendere gol in avvio, una costante in questo inizio di stagione biancoceleste oltre che un difetto che «mi fa impazzire - ammette Baroni -. Faremo di tutto affinché ciò non avvenga, non possiamo mollare neanche un minuto di attenzione».

Pochi i dubbi di formazione, a partire dal portiere che, per il tecnico laziale, è Provedel «che gode della fiducia di tutti. Mandas è giovane e molto bravo, ha il futuro davanti ma in questo momento non c’è nemmeno l’ombra di una discussione», le sue parole che chiudono la questione dualismo in casa Lazio. L’unico ruolo in bilico è quello di centrale difensivo a fianco di Romagnoli, con Patric e Gila a giocarsi la maglia mentre sulle fasce confermati da una parte Marusic e dall’altra Tavares, autore di due assist contro il Milan. A centrocampo, anche per effetto del taglio dalla lista di Europa League, ci sarà spazio per Castrovilli, anche se non da titolare, mentre in attacco ancora la coppia Dia-Castellanos. L'argentino, in particolare, è in gran forma e dopo la convocazione con la nazionale è tornato carico puntando ancora a lasciare il segno.

L’altra gara in programma oggi (alle 18.30) e Parma-Udinese.

