Barone: una squadra speciale 

Chatillon . Un Campione del mondo nella panchina del Cagliari. Lui che ha vestito la maglia rossoblu per sedici volte a fine carriera nella stagione 2009/2010. Simone Barone, nato in Campania perché il padre giocava a calcio nella Turris, dopo un’ottima carriera da centrocampista culminata con la vittoria a Berlino con la maglia azzurra, da quasi dieci anni ha intrapreso la carriera da allenatore, prima con le squadre giovanili e dal 2022 assieme a Davide Nicola come suo vice. «Cerco di portare la mia esperienza di calciatore ad alto livello, l’avere giocato in squadre con obiettivi differenti, dalla salvezza all’Europa, passando per i Mondiali con la nazionale».

Barone ha fatto un bilancio di questa prima parte di ritiro sui canali della società rossoblù. «Siamo molto contenti, sia del lavoro svolto in Sardegna sia qui a Saint-Vincent e Chatillon. Piano piano si sono inseriti in gruppo anche i ragazzi reduci da Europei e Coppa America, perciò siamo molto soddisfatti di come tutti stiano reagendo». E il rapporto con i giocatori è fondamentale, sopratutto l’esser stati calciatori aiuta molto. «Con i ragazzi mi piace avere un rapporto diretto. Talvolta mi viene chiesto dal singolo, in altre occasioni sono io che promuovo un certo tipo di rapporto e conoscenza che poi può aiutare tutti sul campo».

Il tecnico

Le carriere dei componenti dello staff tecnico dipendono fortemente dalle scelte e dal destino dell’allenatore che seguono. «Sapevamo che c’era la fortissima volontà del mister di venire a Cagliari. Sicuramente l’attesa per l’ufficialità è stata un po’ più lunga del solito, abbiamo aspettato con serenità e pazienza, lavorando nel frattempo sulla programmazione a livello fisico, tecnico e tattico, ragionando su come organizzare le sedute di allenamento». Adesso l’obiettivo di Nicola, Barone e il resto dello staff è inculcare le idee di gioco e un’identità. «Dobbiamo far capire ai nostri giocatori come intendiamo giocare nelle due fasi, con e senza palla, e piano piano arriveremo all’obiettivo: un calcio aggressivo e dinamico nelle tre zone del campo».

Cagliari è una piazza che si aspetta molto dalla squadra. «L’ho detto anche al mister quando si è paventata questa possibilità: se indossi la divisa del Cagliari rappresenti un’intera regione, una sorta di nazione, e questo significa tantissimo. Noi non possiamo fare altro che lavorare duramente e metterci la stessa passione dei tifosi per regalare loro delle soddisfazioni».

Il passato

Un breve parentesi quella in Sardegna, che però ha lasciato il segno nella famiglia Barone: «A Cagliari vissi un’esperienza indimenticabile, nel 2010 nacque il mio primo figlio, quindi il ricordo è forte sia per me che per mia moglie. E poi ho conosciuto l’Isola, dove il Cagliari rappresenta una vera e propria ragione di vita, una Nazionale con un rapporto fortissimo con la propria gente».

