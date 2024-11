Barnier a rischio, Le Pen prepara la sfiducia 

Parigi. A tre giorni dalla scadenza dell’ultimatum di Marine Le Pen al premier Michel Barnier, «il ricatto» come lo definiva ieri Le Monde nel suo editoriale, la tensione politica in Francia è alle stelle. Ieri, il capo di quello che potrebbe diventare il governo dalla vita più breve nella Quinta repubblica (è stato nominato appena 84 giorni fa) ha provato ad abbassare i toni e a cercare compromessi, come faceva abilmente ai tempi in cui era il Monsieur Brexit di Bruxelles. Ma la pattuglia dell’esecutivo, stretta sul centrodestra con una maggioranza di pochi seggi, è stritolata nella morsa dell’estrema destra e della gauche: Le Pen che detta “linee rosse” da non superare e la gauche che grida alla “vergogna” se quelle linee non vengono oltrepassate per non urtare l’estrema destra.

Le due opposizioni, apparentemente inconciliabili, troverebbero un terreno comune soltanto nel sommare i loro voti per mandare a casa Barnier e il suo governo. A dimostrazione di una situazione fluida a 360 gradi, i mélenchoniani si sono anche pubblicamente informati, presso il ministro dell’Interno, Bruno Retailleau, sulle procedure da seguire nel caso di dimissioni del presidente della Repubblica. Un’eventualità inedita ma che ormai nessun può escludere. A gettare ancora più benzina sul fuoco, l’assalto fallito della sinistra all’odiata riforma delle pensioni con la quale Macron, nel 2023, ha portato l’età minima da 62 a 64 anni. Dopo aver fatto un passo indietro su pensioni e oneri a carico degli imprenditori, il governo ha fatto dietrofront anche sull’aumento delle bollette dell’elettricità per andare incontro alle richieste di Le Pen.

