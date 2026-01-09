Barman ucciso, la pista del video hot 

Venezia. L’agente della polizia locale Riccardo Salvagno avrebbe ucciso il 25enne moldavo Sergiu Trana perché aveva diffuso, o minacciava di farlo, un suo video compromettente ripreso in un locale notturno che entrambi frequentavano. È l’ipotesi investigativa resa nota ieri dal Corriere della Sera, che nel pezzo di Alberto Zorzi riporta anche il messaggio minaccioso inviato su Telegram dal vigile 40enne al giovane barman il giorno di Natale: «Ti darò la caccia».

«Un’esecuzione»

Gli inquirenti della Procura veneziana hanno definito «un’esecuzione» l’omicidio di Tarna e cercano il complice che – ne sono «assolutamente certi» - ha aiutato Salvagno ha portarlo a termine. Secondo la loro ricostruzione, frutto dell’analisi di quasi 200 ore di filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, la sera del 30 dicembre Sergiu era in un locale di Chirignago con alcuni amici dopo il turno di lavoro in un locale di Mestre, all’uscita ha trovato Salvagno che lo ha costretto a salire su un’auto. Poco più tardi hanno raggiunto un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, nel Veneziano, e qui tra le 2 e le 3 di notte l’agente lo ha ucciso sparandogli un colpo di pistola in fronte. Il corpo del giovane è stato trovato la mattina dopo da un passante, che ha immediatamente lanciato l’allarme. A quel punto Salvagno era già in fuga: poche ore dopo il delitto è partito per la Spagna, dove ha raggiunto alcuni conoscenti a Tenerife e poi a Madrid.

L’ultimo messaggio

È tornato in Italia la notte del 5 gennaio: si è fatto prendere all’aeroporto dal padre per poi fermarsi nuovamente nei campi, dove ha tentato un’ultima volta di darsi alla fuga. Poi ha capito di non avere scampo ed è tornato a casa, dove è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Stando al racconto di alcuni testimoni, scriveva giovedì l’Ansa, Sergiu e Salvagno si conoscevano e di recente erano stati visti discutere animatamente. Il movente potrebbe essere legato agli ambienti dello spaccio di Mestre, ai quali la vittima pare si fosse avvicinata. Ieri il Corriere confermava, dando più dettagli: «La serata tra il 26 e il 27 dicembre erano stati visti litigare insieme a una terza persona, il pusher di cocaina con cui il ragazzo avrebbe accumulato 2 mila euro di debiti, mentre “si davano vicendevolmente la colpa di mentire”, come aveva raccontato una testimone». Poi, la mattina del 30, Salvagno «aveva ancora una volta cercato un incontro, con toni più pacati, a cui però il giovane non aveva dato risposta».

«Fragilità»

Dall’agente per ora non arrivano conferme sul movente dell’omicidio, a quanto trapela dall’interrogatorio reso al Pm. «È molto scosso - diceva giovedì all’Ansa il suo legale, Guido Galletto - gli ci vorrà qualche giorno prima di comprendere nella propria mente l’episodio e i fatti dei giorni precedenti». E il difensore non esclude che il suo assistito possa avere fragilità psichiche, come emergerebbe anche dagli «eventi che hanno preceduto» il delitto, quando avrebbe avuto tendenze autolesive.

